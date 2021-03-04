前年9.22市民擬發起機場「和你塞」，惟因應警方重兵嚴防，故改為在各區堵路。當晚有人在旺角警署對開縱火堵路，警方及後於旺角一輛私家車上截查一名年輕女咖啡師，及後控以暴動與縱火等罪。案件今於區域法院續審，被告反對將口頭招認供詞呈堂，並謂當日遭警員強行扯下車，又有警員不斷向她咆哮謂：「係咪你放火？」

被告蕭樂婷（26歲）否認暴動、在公眾地方管有攻擊性武器及兩項縱火罪。據高級督察吳振東日前供稱，被告當日遇截查時曾謂：「我頭先喺旺角警署出面X完差人，見到差人出嚟，驚咪走囉。」

惟被告今日出庭供稱，當時她坐在私家車後排，私家車被警方截停後，有警員緊捉她的手臂，繼而扯她衣領，將她扯下車。及後有警員著她站在維景酒店對開的行人路，突然有一名警員走近，向她咆哮及重複問：「係咪你放火？」被告身旁的另一名警員著該警員冷靜，她其後由女警搜身。

被告強調，高級督察吳振東當日從沒有在現場接觸過她，沒有向她查問，她亦沒有如吳所指般回答。她指即使事後被帶返警署接受會面及警誡，負責警誡的警員亦沒有提及吳振東曾查問她，以及提及她對吳的回應。

被告認為警員將她扯下車是不恰當行為。惟她接受控方盤問時同意，她從沒有向警署值日官、法庭或警察投訴課投訴。控方又指，從警方所拍影片可見，警方當時對她表現客氣；惟被告不同意。

控方陳詞時認為，高級督察吳振東查問被告時屬初步查問階段，沒甚麼證據證明有關口頭招認是被告非自願作出，望法官能接納該口頭招認為呈堂證供。

辯方則指，被告有否就警方不恰當的行為投訴，是被告權利。吳振東在現場沒有警誡被告，卻透過查問得到被告回應，而被告遭帶返警署後接受會面及警誡，會面警員亦沒提及吳曾查問被告或被告對吳的回應。辯方強調被告保持緘默的權利被侵犯，對被告不公，望法官運用酌情權剔除有關口頭招認。

法官姚勳智需時考慮，明日續審。

【案件編號：DCCC334/20】

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