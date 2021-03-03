【佔中上訴案】

【本報訊】2014年的佔領運動，「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明等人，前年被裁定串謀與煽惑公眾妨擾等罪罪成。九人均提出上訴，案件昨在高等法院續審。上訴方力陳2014年佔領運動，與三子當初構思的「佔中」，無論時間﹑地點及形式等都不能並論。惟律政司反駁，指三子當日看準了有學生在添美道發起佔領，找到機會後宣佈「佔領中環，正式啟動」，證明只是推前了佔領，而非有改變。案件今續。

陳健民供稱9.28與當初構思不同

上訴方昨早已完成陳詞，下午到署理刑事檢控專員譚耀豪陳詞。譚指戴耀廷當晚向公眾宣佈「啟動佔中」後，曾向記者表示，佔領運動不會有重大改變，只是一些技術問題要處理，而三子亦會投入資源到佔領運動，認為這明顯是三子一早籌備好的「佔中」，挑準時機，好迫使政府與他們展開對話。

上訴庭副庭長麥機智反指，上訴人陳健民曾供稱9.28與三子所構想的佔領運動，不論是主題，組織方法及管理手法都不同。但譚認為運動只是轉了地點在金鐘，又多番引述原審法官判詞「三子沒有放棄原先的佔領計劃，只是將計劃修訂了」。

譚續指，上訴方一直稱控罪違憲，但沒提及控罪是否合乎比例。他指本案涉及大型公眾示威、堵道，由2014年9月橫跨至12月，小巴、的士司機生計受損，多項交通工具亦無法載客，大批市民生活受到影響。他又指佔領參與人數多寡並不多重，一人已可癱瘓道路。

九人均就定罪提出上訴，被判監16個月的戴耀廷，及判囚8個月的黃浩銘同時就刑期提出上訴，惟黃已服畢整個刑期。陳健民與戴一樣，被裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾罪成，判監16個月。年紀最大的朱耀明牧師則一項串謀作出公眾妨擾罪成，判監16個月，但緩刑兩年。前立法會議員邵家臻和社民連主席黃浩銘判囚8個月。

前立法會議員陳淑莊、時任學聯常委鍾耀華、及民主黨李永達被判緩刑；時任學聯常委張秀賢則被判200小時社會服務令。

案件編號：CACC128/19