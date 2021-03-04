63歲男子接種科興疫苗兩日後死亡，疫苗臨床事件評估專家委員會昨斷定死者死因與接種疫苗無直接關係，死因為冠心病導致的急性心肌梗塞及肺水腫，惟伊利沙伯醫院院方前日曾指死者血壓控制一向穩定，形容死者病情急轉直下，院方與專家委員會說法明顯不脗合。專家委員會共同召集人孔繁毅今早接受電台訪問時，指仍在等待全面解剖和化驗報告，目前未能百分百排除事件與接種疫苗沒有間接關係。

孔繁毅說，全面解剖和化驗報告相信需時一至兩個星期，之後專家委員會再開會總結因果關係。他確定死者致命原因是與冠心病和急性心肌梗塞等有關，與接種疫苗沒有直接關係，但認同「沒有直接因果關係」與「相關性」之間存在差異，目前未能百分百排除事件與接種疫苗沒有非直接關係，亦否認昨日的結論「落得太早」。

他表示，疫苗接種計劃開展後，出現嚴重副作用個案不算多，是預期之內，委員會有密切監察，最大風險是一些非常嚴重、控制得不好的長期病患者，普通的長期病患只要有服用藥物是沒有問題，認為接種計劃暫時毋須叫停，但有嚴重或未能受控的長期病患者，接種前要徵詢醫生意見。

聶德權死撐已第一時間「開誠布公」交代

負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權表示，已經有心理準備個別市民接種後出現較嚴重的反應，甚至死亡，會按同一原則處理每宗個案。他承認有傳媒搶先報道今次個案，但相關部門已第一時間「開誠布公」向市民交代事件，相信已釋除公眾疑慮，亦會加強各方溝通和改善通報機制。

聶指昨日共有67名預約接種的市民經中心醫護評估後，認為不適宜接種，建議他們詢問醫生意見，或者稍後再預約接種。他稱疫苗接種中心內的醫護人員主要負責接種疫苗、查詢情況及協助觀察接種後情況，有別於私家醫生的診症，市民若對自己健康情況有疑問，應該向私家醫生查詢，並建議到私家診所接種疫苗，又指現有安排是穩妥。

他說目前已有5.18萬名市民接種了第一劑科興疫苗，累計分別有25.6萬人和9.6萬人，預約接種科興疫苗和BioNTech的「復必泰」疫苗；截至昨日傍晚，有1,350名私家醫生完成登記參與接種計劃，分佈在1,860間私家診所，其中1,000名醫生已預訂首批科興疫苗，當中880人已收到貨，涉及超過6萬劑，其餘百多名私家醫生亦會在近一、兩日收到疫苗；私家醫生2日內為市民接種了合共超過1.3萬人接種，單日接種量比5間社區疫苗接種中心的接種總量多，形容市民反應踴躍。

官涌接種中心醫務總監：多了市民接種前問身體狀況

死亡個案事主是在官涌體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，負責該中心的醫務總監郭寶賢說，昨日整體接種科興疫苗的人的確較平時少，但不是大幅減少；昨日中午前有約95%預約市民接種疫苗，餘下的包括沒有赴約或被場內醫護建議延遲接種。他指多了市民在接種前詢問醫護關於自己的身體狀況，是否適合注射疫苗，亦明白部份市民或一開始時對死亡事件有擔憂，但專家委員會已確認事件與接種疫苗無直接關係，相信市民信心會增加。

他指，市民在疫苗中心打針前要「過三關」，如有「禁忌症」等會被拒絕打針，但其他慢性病和長期病患則由於中心無相關病歷，病人要自己提供資訊。

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