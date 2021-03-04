「感謝美國傳統基金會肯定香港多年來對維護自由市場原則的堅持」、「連續25年蟬聯榜首，值得我們驕傲」、「基金會評選香港為全球最自由的經濟體，這反映了香港良好的營商環境」、「香港能成為全球最自由經濟體，這應該能消除很多人對香港還有的疑問」，「國際社會對香港特區有正面的評價，例子包括美國傳統基金會將香港評為全球最自由經濟體」……上述一字一句，全也是特首林鄭月娥及各司長以往在美國傳統基金會公佈「香港第一」時的興奮反應；今年基金會因應北京控制香港經濟政策，將香港除名，財政司司長陳茂波即時以「不同意」反擊，更反過來批評基金會「有偏見」。莫非香港官員只能接受讚美，不能虛心接受批評？

歷屆特區政府的香港高官，每次要向國際社會推銷香港、甚至要反擊有人批評香港時，鍾情於引用美國傳統基金會將香港「封王」為例，說香港被基金會連續多少年封為「全球最自由經濟體」第一名，形容是項成就。2018年，林鄭便以此來反駁有人指香港失去優勢：「香港還是一個非常有優勢、非常有吸引力的地方，尤其是昨天星期五，美國傳統基金會又發佈了它一年一度的『全球最自由經濟體』的報告，香港也是世界第一。」

政務司司長張建宗同一年在一個場合上發言，也指美國傳統基金會又將香港列為全球最自由經濟體：「我們可說是自由經濟的排頭兵，香港是真真正正的表表者。」

林鄭曾親接基金會報告

2019年1月，反修例風暴未爆發，林鄭與基金會創辦人傅爾納博士會面，並從他手上接過2019年《經濟自由度指數》報告，該報告再次評選香港是全球最自由的經濟體，政府更大鑼大鼓發出新聞稿：「林鄭月娥感謝傳統基金會肯定香港多年來對維護自由市場原則的堅持……報告讚揚香港有優質的司法制度、透明度高的政府、高效的監管制度。」

再追溯至1999年，《文匯報》報道時任特首董建華的一段說話：「董建華對美國傳統基金會與《亞洲華爾街日報》發表的報告書，連續第六年把香港評為全球最自由的經濟體系而感到特別高興。他說，香港獲排榜首，是我們的榮耀，但我們不會自滿。」

未知明天的《文匯報》、如今貴為全國政協副主席的董建華，會否要對基金會這類「外國勢力」加以鞭撻？

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