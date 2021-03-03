【本報訊】47名因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權的民主派人士，連續三日面對漫長聆訊早已筋疲力盡，但庭外連日都仍有人聲援打氣。這些升斗市民明知未能入庭，親自前來只為庭內的人送上支持；亦有人怕聲援者捱餓捱冷，送來食物及衣物，為這場冷漠不公義的聆訊送上點點暖意。晚上續有半百市民留守庭外，其後每當囚車駛出，他們都揮舞手機閃燈高叫「撐住」、「加油」，逐一送走被告。

截至昨晚11時半，五部囚車駛出法院。當時在場聲援的黃小姐直言「好嬲」，她指國安法弄致人心惶惶，變成「唞氣」都是犯法，雖然甚麼也做不到，亦一定要站出來以示對民主派人士的支持。

雖然昨日聆訊於下午開庭，但清晨6時許已有多人排隊輪候旁聽，排頭位男子於清晨6時20分到達，早上11時半派籌，95個公眾席籌迅速派完。現場所見，昨日進入公眾席的都是民主派「同路人」，身上衣物滿是抗爭象徵，如穿着「願榮光歸香港」黑衣。另外有數十黑衣人低調站在法院附近，向庭內的人無聲支持。

傅振中踩場 記者倒地

自稱是「一個普通人」的男子表示唔瞓亦要來旁聽，「其實幫自己加油，幫佢哋加油，呢啲日子都唔知要捱幾耐。」工黨張超雄則指，民主道路一向難走，現在基本上是絕路，只要不聽共產黨話就沒路走，這是一個折磨。不過他認為無論民主路多難行，亦要堅持下去。

法庭內的市民亦為各被告擔心，當中午開庭後不久又放飯，聽審人士齊齊嘆氣「又要搞幾耐啊」，心痛連日「冇覺好瞓」的被告又要乾等。

入夜後法院外仍有50多人留守，其中包括示威常客王婆婆，她由清早留至晚上。亦有在場人士舉起港英旗、青天白日滿地紅旗及象徵抗爭運動的黃黑旗，未幾有大批警員到場增援，又舉起攝錄機拍攝市民容貌，氣氛一度劍拔弩張。

約晚上8時半，在場人士獲悉不會有保釋結果後，在大閘等待接載被告的囚車離開。未幾親中人士傅振中到場挑機，更企圖逼使身披港英旗的示威常客王婆婆離開。其舉動惹起多名市民不滿，包圍指罵他「恰阿婆」，情況一片混亂。保安試圖勸離傅，但他一邊離開一邊與在場人士爭執。一名網媒記者混亂中倒地，最終警員將各人分開，至傅離開後，場面始回復平靜，該名記者則被帶到救護車治理。