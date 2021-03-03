【本報訊】47名參與民主派初選人士被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」 一案，昨繼續第三日馬拉松式聆訊，國安法指定法官蘇惠德預計今日判決是否批准被告保釋。一眾被告已四天跟家人隔絕，部份人昨解聘大狀，自行陳詞，其間情緒激動。其中譚文豪訴說到警署報到前，在車上臨別跟妻兒相擁，可是六歲女兒已睡着了，醒來後，就無法再見爸爸，說畢感觸落淚。

傍晚近6時，當時法庭已處理剩餘八名被告的保釋陳詞完畢，四名被告包括譚文豪、郭家麒、楊岳橋及李予信的代表、資深大狀梁家傑表示不再代表他們。四人表示會再補充陳情，林卓廷、何桂藍和楊雪盈亦相繼表示會解聘大狀自行陳詞。

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家屬律師記者感觸落淚

楊岳橋開始補充陳詞前，向法官坦言無法想像作為大律師，「要喺呢塊玻璃（被告欄）後面向你陳詞」。陳詞期間他一度哽咽，最後謂：「五年前嘅3月2號，我宣誓就任立法會議員，為香港人奮鬥；五年後嘅3月1號，我為自己自由奮鬥。」旁聽庭內有記者眼眶通紅，亦不時傳出擤鼻聲。郭家麒亦於陳詞期間一度哽咽，旁聽庭內有家屬用紙巾拭淚。

譚文豪同樣只能透過犯人欄的咪，隔空訴說對家人的思念。他說一對龍鳳胎現時六歲，自言或無法再見到他們。他憶述228當日到警署報到時，妻子駕車送他到警署後面一條街，下車時與妻子相擁，惟不敢抱得太久，深怕兒子會感到奇怪。其後他到後座擁抱兒子，「我攬一攬我個仔，我個仔好唔耐煩咁，問我『你又去做嘢呀？』攬一攬我個女，佢瞓咗，原來瞓咗。六歲已有記憶，我唔想佢醒返之後就見唔返個爸爸」。

譚文豪陳詞期間激動落淚，有家屬不停用紙巾拭淚。陳詞完結後，主審庭及旁聽庭內眾人拍掌，大律師查錫我等法律代表亦不禁拭淚。就連庭內的律師、主審庭以外的旁聽家屬及記者均感觸落淚。

譚文豪太太亦有到場旁聽，她直言：「好折磨囉，拖咁多日。」她稱一直靠律師跟進譚的情況，但因不熟悉程序，故難評論安排，她感無奈道：「我都唔知係咪程序係咁，咁冇辦法啦，咁我唔知噚日有得沖涼算唔算皇恩浩蕩。」又謂：「你問我梗係覺得唔開心，至少有啲底衫褲可以換吓，真係冇都冇辦法，𠵱家仲要拖多一日。」對於未能進入正庭旁聽，她表示明白人數眾多，但仍難掩失望：「當然都好無奈，at least （至少）如果佢可以見到我嘅presence（出席），我相信都係一個心靈上嘅支援，但真係47人冇辦法啦，佢哋律師都唔夠坐。」聽罷譚為自己作的陳詞，她亦希望自己有兩手準備，一旦未能保釋，亦盼能支援譚，好好照顧家人。她希望跟譚打氣：「加油，我哋大家都會撐住，屋企我會照顧好，唔使擔心。」

長毛妻斥「庭上揮手機會都冇」

和梁國雄結婚不久的新婚髮妻陳寶瑩在庭外批評，一眾家屬過去四天無緣與被告見一面，「連喺庭上同被告揮手、同自己家人揮手，俾佢哋見到我哋嘅機會都冇」，至昨天才「皇恩大赦畀傳紙仔，咁有咩意思？」被問是否擔心患心臟病、需要服藥的梁，陳表示：「擔心都冇用啦，不過我諗佢撐得住嘅。」陳亦透露梁曾傳紙仔給她，寄語「撐住，保重」。此外，據了解四名因參加初選的公民黨被告，包括楊岳橋、譚文豪、郭家麒及李予信已退出公民黨，吳敏兒亦退出工黨。

47名被告連續兩天經歷近25小時聆訊，昨不少被告臉露倦容，岑敖暉、譚凱邦不時挨牆休息，岑間中用手捽眼及打呵欠，並一度離座。有大律師傍晚時關注法庭的會計部昨晚可否「加班」等候被告交保釋金，蘇官指如批准被告保釋，會批准今日才交保釋金，「即係人可以出去先」，但同時強調現仍未決定是否批准保釋，建議辯方要有「兩手準備」，晚飯期間應先向各被告索取指示，了解一旦保釋被拒，會否於八日後覆核決定。至少10名被告的代表大律師表示需作補充陳詞，鑑於多名被告均有補充陳詞，蘇官決定將聆訊押後至今早10時，處理各大狀及律師停止代表被告的手續，又指或可即日作出裁決。