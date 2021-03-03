【本報訊】旅發局去年11月推「賞你遊香港」救亡旅遊業，但計劃因歌舞群組爆發煞停至今。旅發局昨宣佈，最快未來數星期可推出第二輪「賞你遊香港」及全新活動「賞你住」。市民消費滿800元，可免費參加一次本地遊旅行團，或換取500元酒店住宿資助，名額共四萬個。局方正研究優惠能否與消費券並用。

旅發局昨公佈2021/22年度工作計劃，本港去年旅客錄得360萬人次，比2019年的5,590萬大跌93.6%，甚至比往年單月的旅客量更少，其中去年最差是4月，只有4,100人次。

使800元資助500元住酒店

旅發局總幹事程鼎一透露將會推出第二輪「賞你遊香港」，另外新推「賞你住」酒店，名額各佔兩萬個，市民凡消費滿800元，可選擇參加「賞你遊」本地遊，或可獲500元現金資助住本地酒店。兩計劃成本約2,000萬，若疫情持續穩定，料未來數星期可推出。

程續指今次有逾200間旅行社、約140間非檢疫酒店，包括五星級酒店報名參加計劃，局方正作甄選。他指計劃不涉直接資助或津貼某個營運者。

新一份財政預算案建議向每名18歲或以上市民派發5,000元電子消費劵，程表示旅發局正了解措施細節，會研究是否推出活動配合，例如市民用消費券後可憑收據，換取旅遊相關的回饋禮品。

旅發局提及來年要調整資源集中做大灣區宣傳，短期鼓勵大灣區旅客在港過夜、中長期要向全球推廣大灣區旅遊，吸引一程多站旅客、在盛事加入大灣區元素等，例如單車節考慮港珠澳大橋做香港段走線。被問會否令人覺得傾斜內地推廣，程解釋「唔會，我哋定位一向係國際旅遊城市。」