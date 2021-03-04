63歲男子接種內地製造的科興疫苗後2日死亡，專家委員會昨日雖然披露初步調查成果，認為死因與接種疫苗沒有「直接」關係；但委員會共同召集人孔繁毅今早在電台節目指，尚未排除兩者之間有否「間接」關係。

究竟「直接」與「間接」代表甚麼、如何解讀專家委員會意見、尚有多少疑團未解？《蘋果》分別以電話、文字等形式，邀請包括心臟科專家、港大醫學院內科學系教授蕭頌華，心臟科專科醫生張誠謙，及另外3位不願具名，分別來自心臟科、血液科及家庭醫生，綜合他們的專業意見，拆解疑竇。

1. 為何專家委員會只開2小時會議，就認為死者與疫苗沒有「直接」關係？

委員會根據初步解剖資料，認為病人有糖尿病等長期病患，亦有嚴重冠心病，3條心血管分別有70%至100%栓塞，相信死因是冠心病、急性心肌梗塞和肺水腫致呼吸衰竭而死亡。委員會並指，即使病人沒有打針，相信他短期內也會心肌梗塞，故認為死因與疫苗無關。

2. 死者與科興疫苗有否「間接」關係？何謂「間接」？

委員會需待詳細解剖報告，才能定奪有否「間接」關係。一般而言，若證實疫苗會誘發、加劇已有疾病或過敏史，可算作「間接」關係。

3. 尚有甚麼關鍵資訊，判斷兩者有否「間接」關係？

蕭頌華認為其中一個關鍵，是病人何時開始心血管嚴重栓塞，若是不久之前栓塞，則與急性心肌梗塞關係較大；若早已栓塞，因較大機會是慢性心血管疾病，「意義上可以好唔同」。張誠謙則表示，另一關鍵是死者的心臟情況在打針前、後有甚麼變化，這些變化或能透過醫院抽血的肌酵素指數、心電圖， X光片等，窺見一二。

4. 為何判斷兩者有否任何關係，門檻如此高？

蕭頌華指出，很多患者身體不止一個器官出現毛病，換言之，有很多因素影響身體狀況。以同樣用滅活技術處理的流感疫苗為例，其目的是減少人體染上流感後，心臟病發的機會，但並非將機率「歸零」；但臨床上，若有人打完流感針後短時間出現心臟病徵，主要是因為身體同時出現其他狀況，在這種情況下，不會判斷與疫苗有任何關係。

5. 即使與疫苗無關，但死者是否適合接種科興？

綜合專家委員會及受訪醫生意見，死者有多種嚴重長期病患，故不適宜接種。

6. 既然如此，這宗個案能否納入疫苗保障基金？

雖然未有完整解剖報告，但由今次個案可見，申索基金的門檻極高，專家很難單憑時序上的「巧合」，就轉交基金處理。有醫生以流感疫苗為例，以往有人接種後感染流感及併發腦膜炎，但不會計算入嚴重副作用事故；相信今次基金，雖空有10億元，最終只會「擺喺度」。

7. 若專家委員會之後判斷疫苗「間接」致死，是否可獲賠償？

按政府文件，若有醫生證明事故屬嚴重異常；而專家委員會的評估結果，亦未能排除與疫苗無關，可獲基金受理以至賠償。按此理解，可以。

值得留意的是，按文件字面理解，基金沒要求接種多少針後出現的嚴重事故，才可申請賠償，只是「申索期」為完成最後一針起計2年內。

8. 若基金不受理，是否代表死者家屬申訴無門？

即使專家認為死因與疫苗無任何關係，家屬一方仍可循民事程序索償，或向醫委會、護士管理局等作出投訴。事件仍有很多疑團未解，包括死者生前到官涌體育館打針時，接待的醫護人員是否知道其所有病史、有否作出充份評估；有否充份提醒病者，在其病情下需要「慎用」疫苗；病者有否在充份知情下，接受注射等。

資料來源：綜合受訪者、新聞報道、《蘋果》資料室

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