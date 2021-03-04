青衣招商局物流中心DHL Express昨日被納入強制檢測名單。有速遞員爆料，指確診者是倉務員，有機會與速遞員接觸，但公司一反常態，未有安排相關同事停工等候檢測結果，速遞員繼續走訪各處派件，恐造成大規模傳播。DHL又疑欲低調處理事件，下令不准員工回答客人查詢。《蘋果》正向DHL查詢。

政府昨日強制檢測公告列明，青衣招商局物流中心9至10樓DHL Express，因出現多於一宗確診個案，員工須於周五（5日）或之前接受檢測。有於上址上班的前線速遞員向《蘋果》表示，雖然政府發出強制檢測公告，但公司未有為員工接受檢測而作出任何特別安排，所有同事須照常上班。

該名速遞員稱，公司確診者為倉務員，但其實速遞員平時會出入貨倉，有機會與倉務員接觸，擔心受到感染而不自知。尤其速遞員上班時須走訪不同商業或住宅大廈送件，隨時與上千人有接觸，稍一不慎就可能造成大規模傳播。同事曾向公司反映情況，但不得要領，公司要求不論是否已完成檢測，均須照常上班，否則扣薪；若同事希望得出檢測結果前留家自我隔離，則須申領無薪假。

他指，過往公司對防疫十分謹慎，即使同事只是住所大廈有出現個案，也會獲批准停工等候檢測結果，但今次卻一反常態，貨倉出現確診者也不願全面停工，質疑公司為免全面停工而影響運作，才因此有截然不同的處理手法。他認為，現時檢測通常很快就有結果，公司大可停工一兩日順便消毒，未必對運作有太大影響。

DHL亦疑欲低調處理事件。該名速遞員稱，公司從無對內公佈事件，同事之間互相打聽才了解詳情；公司更下令員工如面對客人詢問事件，不可回答，須着客人直接向公司查詢。他指，公司未有對外解釋情況，令自己身穿制服在外用膳，都感到旁人異樣目光。

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