國家主席習近平上月表明，只有愛國者治港，才可以有效落實中央對港全面管治權，身在北京的前特首、全國政協副主席梁振英在出席政協會議開幕前接受港台專訪指，愛國者治港是天經地義，香港要確保尋求外國勢力制裁國家和香港的人，不可以進入管治班子：「過去兩三年出現一啲聳人聽聞、任何國家、任何社會不能接受嘅不愛國者跑去外國，要求人哋制裁自己國家、香港呢啲事件，所以我哋確保呢類人唔能夠進入治港班子。」

他明言，沿用現時立法會選舉或行政長官選舉的選舉方式，會很可能出現「外國嘅傀儡進入我哋治港班子」。至於選舉方式如何改變，梁指自己不知道細節，但他認為總之不能接受反對自己國家的人執政。他相信，如果在兩會期間，中央有任何動作，會有充份時間讓香港社會討論。對於如何看有建議取消超級區議會議席，但會否予人民主倒退的感覺，梁振英表示，超級區議會的歷史好短，強調世界很多地方都會因應實際情況，改變選舉制度，因此不用對改變選舉制度而感驚訝。

問可否愛黨「攞嚟講」

至於參選者要愛國是否亦要愛黨，是否愛黨才可以參加選舉，梁振英只是說談這些問題只是轉移視線、「攞嚟講」：「香港好多朋友包括反對派嘅朋友，成日講『我好鐘意香港』，嗰個香港點樣係點樣存在呢？我哋係存在喺中華人民共和國底下（的香港），中華人民共和國係由中國共產黨領導，我哋嘅生活方式、資本主義、社會制度等，全部都係中國共產黨制定落嚟，包括一國兩制、港人治港、高度自治，所以呢啲問題係『攞嚟講』。」

拒評AO被「梁粉」批鬥

港台追問梁有否興趣再參選下屆特首，梁振英指不想自己是否參選特首的問題，成為現階段的焦點：「呢個我唔想喺呢個階段，喺社會咁多嘢講時，我哋大事係講愛國者治港，我唔想又多一個焦點：梁振英會唔會選特首。」至於特首應具備甚麼條件才可以應付現時的社會狀況，他重申要求是要愛國、愛港。近日有常任秘書長被「梁粉」、左派和左報聯手批評未符合愛國者治港標準，梁振英則拒絕評論。

陳馮富珍學舌「愛國者治港」

身兼全國政協常委的世衛前總幹事陳馮富珍接受内媒專訪時稱，完全同意「愛國者治港」原則，自言在國際機構工作多年，從來未見一個國家允許不愛國的人來參與管治，力撐「愛國者治港」不是新要求，但指在宣講方面，特別是97主權移交初期，講得較多的是「一國兩制」。

她強調，「一國兩制」是香港長治久安、繁榮穩定的基石，要確保「一國兩制」行穩致遠，肯定要堅持「愛國者治港」，並形容是天經地義和理所當然，根本不該成為一個問題。

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