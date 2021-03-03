【7.21元朗黑夜】

【本報訊】7.21白衣人暴動案昨續審，控方播放港鐵從未公開的閉路電視片段，片段歷時九分鐘，可見白衣人群一度幾乎佔據大半個螢幕，來回遊走車廂和月台之間，手持各種武器向車內市民施襲，有穿深色衫人士被拖行圍毆，全程不見任何警員。有身處列車上的證人供稱，當時有玻璃樽在他頭邊呼嘯而過，又有白衣人用木棍捅他胸口，車廂內有一名約十歲的小孩。

港鐵片段顯示，有身穿深色衫的人士在月台上被拖行，遭多名白衣人圍毆。手持藤條、被網民稱為「西瓜佬」的男子多度在畫面上出現，走進車廂內揮動藤條，又再走出月台。法官葉佐文主動詢問控方：「高峯期有幾多白衣人上咗月台？」控方未能即時回應，葉官要求補回相關資料。

控方續指，該片段中曾出現首被告王志榮，指他站在列車閘門前，身穿白色恤衫，背後有一排紅色字。在另一段港鐵片段的畫面右下方，控方指王戴着綠色口罩，沒戴眼鏡。

男子下跪求饒後遭拳毆

控方亦播放證人B的直播片段，顯示大批市民沿大堂樓梯逃回列車月台。B指當時情況非常混亂，眼見20至30名市民寸步難行，「擔心有人踩人嘅情況出現，成條梯都逼滿人，向同一個方向走。市民非常驚，因為一下子湧出好多人」。B解釋，當時已有最少50名手持藤條和木棍的白衣人進入收費區，並向人群方向移動。B到達月台後，回頭拍攝大堂情況，可見大量白衣人聚集在樓梯底部，有上樓梯的市民被打，「（白衣人）隔咗半分鐘之後上月台」。

片段顯示，當B進入列車車廂後，一名白衣男子拿着藤條，在車門位置指罵車廂內人士。B供稱有白衣男指罵時任立法會議員林卓廷謂：「你個仆街！X你老母！搞亂晒！」林多次高叫「唔好郁手呀」，鏡頭其後猛烈搖晃，片段傳出竹子破裂的聲響。B供稱，當時一名健碩白衣男衝入車廂，向林的方向衝去，多人驚慌尖叫，林事後受傷。

片段亦拍到有男子單膝下跪、舉高雙手求饒。一名身材略胖的白衣人要求下跪男子替他拾回眼鏡，下跪男子遞過眼鏡時，月台上一名藍衣男子飛身揮拳襲擊，下跪男子仰後墮地。B供稱出拳的人打向下跪男子胸口，男子遇襲後仍清醒。

途經元朗站的證人C供稱，他與朋友證人K乘搭的列車久未關門，「度門冇嘢阻住，唔知點解架車唔開」。其間有人手持一袋衣服，向乘客稱：「有冇人𠵱家着黑色衫、要喺度落車？過嚟同我攞件衫，換咗衫先走。」C憶述月台起初沒有衝突，但聽到大堂很嘈雜，等待幾分鐘後，有人說大堂有一班人「攞架撐」衝入付費區。當時港鐵廣播宣佈列車服務受阻。

40人湧月台 藤條繫國旗

其後超過40名白衣人循至少兩條樓梯湧上月台，有人拿着繫上中國國旗的藤條，亦有人手持竹刀及玻璃樽。C返回列車上躲避，他身處的車廂內有約20人。月台白衣人隨後衝入車廂施襲，有一名身穿「紅紅哋」恤衫、約60歲的男子用木棍捅向C的胸口，他用手格擋，右手掌受傷。C亦被揮動木棍的白衣人擊中，致其肩膀和腳受傷，他稱施襲者有六至七人，輪流攻擊車內市民，歷時超過十分鐘。C眼見約有七個市民受襲，傷勢集中在手、腳和頭，「全部都係流血嘅傷勢」。

控方再播放證人K所拍攝的片段，顯示市民撐起多把雨傘，並用背囊作盾，抵擋白衣人投擲的物件。其後白衣人開始向市民揮動武器，有人哀嚎：「唔好打呀！唔好打呀！」惟白衣人攻擊未曾間斷，多把雨傘的支架在攻擊下折斷。有白衣人喝罵：「X你老母臭X！」又有市民慘叫：「我冇影啊！」

片中又有人哀呼謂：「有細路呀！唔好打呀！」C稱當刻車廂內有一個年僅約十歲的小孩。

案件編號：DCCC888/19、11、734/20