即使下着細雨，仍無阻港人盡一份棉力，聲援至今仍未完成提堂的47名被控串謀顛覆國家政權罪的民主派人士。今早逾百人到庭外排隊輪候旁聽籌，其中一名老婦帶着「香港加油」耳環及黃色口罩，首日到場曾被警方以限聚令票控的她毋懼警方打壓，堅持到場：「冇驚過佢哋，我都咁老，拉囉！」亦有有心人帶着小提琴到場演奏以示支持。

以往經常到不同法院旁聽「撐手足」的華姐今日帶着「香港加油」耳環及黃色口罩，她說是第2次到場聲援47人，在首日到場時曾被警方以限聚令票控，但因料今日將會有審訊結果，故「一定要出嚟，聲援佢哋」，又說不會對警方打壓感到懼怕，「冇驚過佢哋，我都咁老，拉囉！都唔係未拉過」。

身在西九法院 仍心繫聲援其他法院抗爭者

華姐表示，看到大批市民均連日到場聲援，感到很感動，「啲香港人嘅心係未死，毋忘初心」。她續認為，47人根本沒有潛逃的可能性，「如果佢要走一早就走咗，使乜等到今時今日，潛逃一早就飛咗去第二度」，但坦言對保釋結果並不樂觀，「政府啲仆街嘢真係唔敢諗」，又批評警方先拉人、後查案的做法並不合理。

她在訪問後更數次詢問記者「屯門個庭有冇人去？」，表示仍希望把握時間到其他法庭聲援，依然心繫其他抗爭者。

雨中拉小提琴聲援 獲好心人撐傘

早上7時許，法庭仍未派發旁聽籌，庭外卻人頭湧湧，默默地排着隊等候，此時突然響起《海闊天空》和《天空之城》。一名女士穿着黑色外套，套上外套帽子，熟練地在人龍的一旁拉着小提琴演奏，毛毛細雨下，有人上前為她撐傘，令寒風中載着滿滿的愛。奏曲的女士只說，希望能到場拉一下小提琴來支持庭外的人。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！