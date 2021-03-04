47名民主派人士因參與去年初選，被警方控以串謀顛覆國家政權罪，於本周一（1日）在西九龍裁判法院提堂。馬拉松式聆訊至今已踏入第4天，眾被告遭扣押五日四夜外，被告家屬、聲援市民亦連日到法院旁聽，即使不少人未能入內，但仍留守至當日聆訊結束，化身「送車師」為囚車上的民主派人士送暖。至今日傍晚，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德已聽取各被告的保釋陳詞後，較原定時間延遲1小時，至近8時才宣佈當中15名被告准保釋外出，惟律政司隨即提覆核，各人須繼續還柙。而大批市民在裁決公佈前，已在庭外叫喊口號，在場警員一度舉紫旗警告。《蘋果》正直播情況。

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獲准保釋的15人包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓祺、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、郭家麒、呂智恆、林景楠、柯耀林及李予信。至於戴耀廷早前則透過律師代表撤回保釋申請。

裁決公佈前，大批市民已在庭外叫喊「釋放政治犯」、「釋放義士，還我公義」、「沒有暴徒，只有暴政」、「香港人加油」、「Stand with Hong Kong」等口號，並亮起手機燈和高舉「五、一」手勢聲援，亦有市民高唱《願榮光歸香港》。

警方則於現場重兵戒備。法院外至近英華街一帶已停泊多輛警車，大批藍帽子不停在人群中穿梭巡邏，又拉起橙帶騰出通道讓其通過，其後更舉起紫旗，警告現場市民可能觸犯《國安法》，要求市民停止叫喊口號；大批軍裝警趕至增援。警方又在遠處開咪指市民已違反限聚令，將可能被票控，並截查記者。

前來聲援的市民陳女士表示，替47名民主派感不值，「根本無犯罪，夾硬捉佢哋，有本事拉晒60萬（投票）市民」，更指民建聯以前亦曾舉行初選，「又唔見你拉？」。

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