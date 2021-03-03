【習權兩會】

【本報訊】 北京人大會議即將展開，預計今日舉行的人大記者會將正式宣佈向香港選舉制度開刀。昨日舉行的全國政協會議記者會，再強調「愛國者治港」是一國兩制應有之義和核心要義，「護法」之一全國港澳研究會理事田飛龍昨日發文，澄清「愛國」不等於要求愛黨，但要「尊重對黨領導」外，又不點名警告香港建制派，即使推新選舉制度，北京也不會要「橡皮圖章或忠誠的廢物」，必須是「賢能的愛國者」。

人大會議明日召開，據了解，北京最快今日向在北京的人大代表及政協委員發放選舉改革的訊息，以便在明日全國人大開幕後於會議期間審議，預計今日全國人大會議記者會將正式宣佈有關議程，而全國政協會議新聞發言人郭衛民昨於記者會，回應港澳辦主任夏寶龍上月22日提出「愛國者治港」論時，表示愛國者治港是一國兩制應有之義和核心要義，而完善香港選舉制度是為了確保一國兩制行穩致遠。

建制陣營繼續為閹割香港選舉制度造勢。全國人大常委譚耀宗接受內地報章《南方都市報》訪問時稱，愛香港和愛祖國其實是一回事，不愛祖國的人根本不可能治理好香港，若有人聲稱擁護一國兩制 ，卻反對一國兩制創立者和領導者，亦即共產黨，顯然是自相矛盾。

田飛龍：愛國不等於要愛黨

田飛龍卻於《明報》發表文章「澄清」，指愛國不等於要求愛黨，因愛黨是黨員義務，香港人作為中國公民承擔的是愛國義務，認為對共產黨是「尊重」而不是「強制熱愛」。田又在文中點名向香港建制派，指新制度是一種更嚴格的問責機制，決心打造的不是橡皮圖章或忠誠的廢物，而是賢能的愛國者。他又拉攏非建制派要把握「機遇」，理直氣壯與激進派切割，回歸忠誠反對派理性範疇，聲稱「溫和泛民與中間派有望站穩腳跟」，但定出紅線，即要「保持底線忠誠，做建設性的民主派」。不過，47名被控顛覆國家政權罪的民主派當中，不少人一直被視為溫和泛民，仍難逃被國安法關押。

北京盛傳閹港選舉制度招數之一是取消選舉委員會內117個區議會議席，改由港區政協委員等頂上。譚耀宗在訪問再為落刀造勢，批評有人利用「制度漏洞」將港獨滲透到地方治理架構，甚至企圖取代愛國者治港。不排除再參選特首的全國政協副主席梁振英則在fb附和閹割區議會，指《基本法》訂明區議會本質為諮詢機構，但經過前年區選後，區議會已變異成為「全港性政治鬥爭在地區的延伸」，僭越法定職能。