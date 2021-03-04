犯人欄這邊，是一張張熟悉的臉，臉上或見風霜、或見稚嫩，眼神也許堅定、也許迷茫；看看他們做過的事——參加初選、再對照涉及控罪的最高刑罰——無期徒刑，不難明白為何庭上，時時有淚。47人的法律代表也不好受，眼前是戰友與摯友、徒弟與師父，昔日同席、今被隔離，命運再將這些人，換個身份再相連。

既是法律代表 亦為被告摯友 庭上屢聞哽咽聲

本身是民協成員兼區議員的兩名律師黃虹銘及廖成利，以及大律師梁漢祺均是黨友施德來及何啟明的律師代表團隊成員及辯護律師。公民黨主席、資深大律師梁家傑，以及公民黨秘書長、大律師梁嘉善本來也是公民黨四名前成員的代表，梁家傑昨日被四人辭退前，一直為四人陳詞。民主黨前主席何俊仁也有協助該黨林卓廷、尹兆堅及黃碧雲等人。

今天庭上，丈夫為工黨前秘書長譚駿賢的大律師黃瑞紅，為據報退出工黨的吳敏兒補充陳詞時，幾度哽咽，吳敏兒在其背後的被告欄上泣不成聲。傘運學生領袖之一的梁麗幗今早也現身西九龍裁判法院，據知梁麗幗也是今次被告律師團隊成員之一。

再會日子難料 直言「難捱」

有律師代表直言「難捱」，被告是朋友，壓力更大。代表毛孟靜的吳宗鑾日前曾感懷，犯人欄很多是熟悉的面孔，「我嘗試着──和她、他們交換眼神。不是很成功。情緒起伏但別人應該看不出來」。留言支持如泉湧，鄭宇碩叫大家一起撐，也有人自勉：「已經習慣自己走入犯人欄，既來之則安之。但目送朋友走入受拘禁地方，門被關上一刻，有一段時間不能夠拍背打氣，就忍不住眼淚。」這是8.18非法集結案被告何秀蘭。並肩作戰多年，今日過後，他們何時才能再聚？

《蘋果》記者

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