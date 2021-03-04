長達33小時馬拉松式的審訊，在連綿細雨下迎來第四天，「陰霾」仍舊籠罩整個西九龍裁判法院。47名參與去年民主派初選人士，被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，案件押後至今早10時再續，今或將有結果，港人均盼能盡快「雨過天晴」，祈求每位被告都能獲保，與家人重聚。

法庭上往往只會用生硬的文字記述案情，被告者所經歷及面對的一切，以至是被政權的打壓都只會輕描淡寫，甚至不會着墨，家屬的憤怒與徬徨亦不會寫進任何法律文件。記者連日來想追訪被告者家屬，但家屬不願透露更多，擔心因「多言」而影響聆訊，甚至不願透露是誰的家屬，白色恐怖已籠罩每一個家庭。家屬欲言又止，記者寧願放棄追問，不想再令他們增添不必要的壓力。

法庭只為家屬安排第二庭收看「小電視」直播審訊，申訴無門下只能「靠自己」特意提早前來排隊，為求認出比手指頭更細的親屬。被告親屬大多為他們的父母，旁聽的也有不少被告的父親，紛紛均放下「嚴父」身份，連日聆訊亦到場。

楊爸爸眼泛淚光 憶述親眼目睹女兒不支暈倒

楊雪盈在首天的審判因體力透支暈倒，楊爸爸當日亦在場，「就係嗰日睇住佢暈囉」，無能為力與憂心從他眼中的淚光反映出來，他強忍男兒淚，但言談間也不乏對女兒的寵愛與憂心，連記者也感觸落淚，不忍心追問，欲離開法庭緩和心情。

楊雪盈陳情期間的一言一句透露着對父親的愧疚，楊爸爸低頭，不時用紙巾輕擦眼淚，好友民主黨鄺俊宇感觸流淚，連旁聽的家屬也落淚。記者在工作上曾與楊雪盈合作，腦海中浮現了她的笑容和對工作的熱誠，令我十分感觸，禁不住流淚，但願她永遠是父親的「小公主」。

4名公民黨成員被告昨日突然要求親自補充陳詞，李予信今在庭上直接陳情，他的母親依舊帶着「黑帽子」到場旁聽，整個過程都低頭閉眼及緊握雙手。林卓廷哽咽陳詞，之後希望大家幸福健康，依舊反映出他樂觀積極的形象，林母平靜但不時托眼鏡，眉語間流露憂慮。

在政權陰霾之下，白色恐怖籠罩整個香港，自由正被吞噬，記者只能抹去眼淚後，繼續報道，在僅餘的空間下堅持，在這場大審判中，記錄真正的人民歷史。

記者 陳紫晴

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