【虐童謀殺案】

【本報訊】五歲女童疑遭生父及繼母兇殘虐待致死案昨續審。女童嫲嫲透露孫女為人討喜，惟兒媳兩人突帶同孫女及八歲孫仔搬走，自此無法聯絡兒子，最終鬧上警局才得悉兩孫兒近況；她接受兒子體罰孫兒，相信「做爸爸應該唔會好大力」。女童叔叔則稱，目擊兄長掌摑八歲姪兒致嘴角流血，兄弟因而口角，從此關係轉差「冇傾過偈」，又稱兄長自從再婚後開始對子女失去耐性。

30歲首被告為女童Z及男童X的生父，同齡次被告則是兩童繼母，兩人否認謀殺罪；57歲第三被告則為次被告母親，她否認四項虐兒罪。案發由2017年8月至2018年1月。疑受虐兄妹的嫲嫲出庭作供，透露X沉靜不奀皮，但比較懶惰，她偶爾會「用手啪屎忽」；Z則開朗有主見，喜歡與人接觸，會聽嫲嫲和首被告的話，「因為爸爸好錫佢」，也不會反駁次被告。嫲嫲昨提及Z時一度哽咽。嫲嫲稱次被告帶親女搬入後，與兩孫兒相處不錯，首、次被告教導子女和正常家庭分別不大，次被告會為X檢查功課和溫書。首被告則會以藤條和衣架體罰子女，被告夫婦亦曾要罰企及罰抄。

2017年8月，首被告突表明會與次被告及三名子女搬走，沒商量餘地。此後嫲嫲無法聯絡首被告，只曾在街上兩度碰見Z及X放學，她一度在兩孫兒面前流淚，但Z仍感開心。控方指嫲嫲擔心孫兒，曾向X的學校查詢近況但遭拒。嫲嫲遂到警署報案，由警員致電首被告才成功聯絡對方，首被告稱X「好好，冇嘢」，Z則仍與次被告磨合。

叔叔指被告曾摑兒子

辯方盤問下，嫲嫲同意次被告對子女「好嚴」，又稱在次被告遷入住所前，「細路仔好輕鬆」，因她不會在功課上給壓力。辯方指嫲嫲見過首被告打兩孫兒的手板腳板，認為可接受故沒阻止。嫲嫲同意，指首被告只打了幾下，她也接受首被告用藤條或衣架打子女，相信「做爸爸應該唔會好大力」，只是象徵式處罰。辯方又指嫲嫲曾和首被告協定，不干涉首被告體罰子女。嫲嫲稱：「大家心知嘅啫，冇話協定」，認為若父母教導子女的行為不太過份，她不會參與。嫲嫲作供完畢後表示有話要說，稱「我個仔好孝順……」惟被法官黃崇厚打斷。

控方傳召首被告胞弟、即兩童叔叔A出庭，稱2016年某天在房內「聽到細路嗌唔好」，奪門而出看見兄長掌摑X，令X嘴角流血，A推開兄長並搶走X，未幾兩人口角。A自言不太喜歡體罰，兄長如發現子女食飯頗慢，會責備兼拍打手臂，他若看見會制止。聆訊今續。

案件編號：HCCC28/20