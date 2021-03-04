三月八日是國際婦女節，亦是香港乳癌基金會的創會日。從2005年至今，十六年以來，基金會本着「病人為本」的宗旨，開展了乳癌支援服務、乳健教育及檢查，及香港乳癌資料庫的工作，填補香港社會公私營醫療服務之間的空隙。

通過深入社會的乳健教育活動，基金會為接近十萬人介紹乳房疾病預防及治療的訊息。近八萬人次實際參加了乳癌篩檢服務，當中四成屬於低收入人士，獲免費檢查，查出一千六百個潛在乳癌，讓她們獲得「及早診斷，及早轉介治療」的快隊。

香港乳癌基金會為患者及家人提供情緒輔導，準備手術、化療及電療，飲食營養的訊息，淋巴水腫量度、預防及治療的一站式服務，新穎藥物資助至今超過八百萬。迄今，參與香港乳癌基金會的會員超過八千五百人。

香港乳癌資料庫得到61間醫療機構參加，登記的病人超過二萬三千人，進行了十二個專題研究，數據分析刊登於基金會網頁，讓公眾參閱。

香港乳癌基金會的服務，都是通過專業的醫護人員，以愛心及專業知識，提供優質服務。參加者的讚賞，受惠者復元後成為義工，都是對職員的莫大鼓舞。

要維持香港乳癌基金會的服務，有賴社會人士的支持，基金會最近呼籲公眾「乳愛同行，每月捐贈」，希望得到您的響應，成為月捐者，讓基金會的服務得以維持。請登入本港乳癌基金會網站，參加網上月捐計劃。

香港乳癌基金會網址：www.hkbcf.org

電郵：pollycheung@hkbcf.org

張淑儀醫生 香港乳癌基金會創會人