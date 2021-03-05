47名民主派被捕，未能保釋，受苦的遠不止47人。被捕人之一的灣仔區議會主席楊雪盈，其團隊收集市民簽名，希望法庭批准楊保釋候審。另一被捕人新同盟譚凱邦的太太，則發文訴說對譚的思念，表明「我會努力，好好生活，等你出返來」

楊盈盈的團隊透過社交網站指，今日在大坑街坊擺設街站收集市民簽名，希望稍後轉交法庭，冀法庭批准楊保釋候審。街站擺設了短短一個小時左右，便收集到逾220個市民簽名，有街坊更寫下支持楊的字句。楊的家人和團隊下午會探望楊，並轉達街坊的心意。

譚凱邦的太太亦透過社交網站發文，表示兩人一起的16年來，分開最長的時間只有9日，她難以想像，今年兩人不能一同慶祝結婚10周年。不過譚的太太亦慶幸譚多年來不問回報，幫助過很多人，「呢個艱難時刻，好多朋友都走來幫返我哋」，她亦答應譚：「我應承你，我會努力，好好生活，等你出返來，我哋仲有好多時間，老公，我愛你」

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