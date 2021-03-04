【本報訊】警隊針對壹傳媒廠房用地的案件再有動作。本報獲悉，繼日前拘捕壹傳媒前執董兼營運總裁丁家裕後，警隊國安處近日又聯絡壹傳媒多名現任和前任管理層，邀請他們到警署「落口供」，包括現任非執行主席葉一堅，以及20年前已經離開壹傳媒的羅燦及何國輝。此外，壹傳媒去年遭警方搜查的多個部門，部份員工亦接獲通知要求「落口供」。本報已就事件向警方查詢，未獲回覆。

壹傳媒主席葉一堅現時身在台灣，據了解，他在香港的家人近日接到警隊國安處的電話，表示希望邀請葉到警署錄取證人口供，並指是與「串謀欺詐」案件有關；葉的家人已回覆警方，指因疫情關係，葉短期內不會回港。

除了葉一堅，據悉《蘋果日報》創刊總編輯羅燦，以及90年代曾任壹傳媒市場及營業總監、《蘋果日報》行政總裁的何國輝近日同樣接到國安處電話，被邀請錄取口供。

今次被國安處接觸的三人均早在90年代已加入壹傳媒。其中葉一堅1994年4月加入壹傳媒擔任《壹週刊》副總編輯，及後轉職《蘋果日報》，先後出任壹傳媒印刷媒體行政總裁及香港《蘋果日報》社長。葉在2016至2018年間曾任壹傳媒非執行主席；創辦人黎智英去年底辭任董事會主席後，葉一堅再獲委任為集團主席。

何國輝1990年加入壹傳媒，有份創辦《壹週刊》、《壹本便利》、《忽然一周》、《飲食男女》、《蘋果日報》等報刊，2000年短暫離開集團後回巢籌辦台灣《壹週刊》，至2001年再次離開壹傳媒。何隨後在星島集團、《信報》、DBC電台任職，2012年與林旭華、鄭經翰等成立D100數碼電台。

羅燦則是《蘋果日報》1995年創刊時的總編輯，並曾擔任《蘋果》社長，1999年離開壹傳媒；羅先後在無綫電視、now新聞、《信報》、DBC電台、及路訊通任職。

多個部門員工亦收電話

此外，警方去年8月進入壹傳媒大樓搜查，在集團行政部、採購部、資訊科技部等部門撿走大批物品，據悉有關部門近日亦有員工接到國安處來電，邀請到警署錄取口供，但未有透露涉及甚麼案件。

本報曾聯絡被警方國安處接觸的人士，其中葉一堅表示不方便回應，何國輝則指暫時沒有任何回應。本報已就事件向警方查詢，未獲回覆。