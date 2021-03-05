47名參與民主派初選人士被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」 ，國安法指定法官蘇惠德昨僅批准15人保釋，但因律政司上訴，蘇下令繼續扣押所有被告。當中，39名男被告關押於收容男性成年人士的荔枝角收柙所。

今早8時起，不少還柙人士家屬和親友提早到場排隊探訪，包括民主黨主席羅健熙、屯門區議員張可森太太、劉頴匡的女友等。但岑敖暉和朱凱廸太太表示，於收柙所內等足1.5小時，才被懲教人員告知今日不准探訪，因岑、朱需「過界」到其他懲教院所，正進行相關程序。據了解，不獲探訪人士亦包括趙家賢，一共有9名男被告需轉送赤柱監獄關押。

岑敖暉太太余思朗指，今早9時帶備物資到荔枝角收柙所排隊探訪，登記過程一直順利，但等待約1小時後，才獲懲教署人員告知今天不準探訪，亦不能送物資入院所。

拒向家屬透露轉到哪間收押所

她引述對方指，連同岑在內的9名被告今需轉到另一間懲教院所關柙，但拒絕透露地點。她批評懲教署安排混亂、欠透明度，福利官的電話亦一直未能接通，對此感到非常失望和無助，以為審訊多日後終於可以見一面，但期望最終落空，「連聽日可以去邊度探都唔知」。

朱凱廸太太亦遇到同樣情況。她指，朱已被還柙多日，仍欠缺牙膏、牙刷等基本物資，會繼續「打爆」福利官電話追問詳情。

邵家臻：據知9人轉送赤柱監獄 47人大部份單獨囚

囚權組織「石牆花」和「星火同盟」今亦於收柙所外支援還柙人士，向其家屬派發物資和探訪需知。前社福界立法會議員、「石牆花」創立人邵家臻今早到收柙所外協助。邵指，據他了解，一共有9名被告需轉送赤柱監獄關押，除了岑、朱二人，亦包括趙家賢和鄒家成，但當中只有岑、朱和趙的家屬不獲探訪，「咁啱時間撞正過界」。

邵指一般而言，還柙人士「過界」原因有兩個，一是為原本收押所囚犯太多，二是轉送甲級囚犯到較高度設防的監獄，但暫未知9人轉送赤柱的原因。

他又指，據了解，因案中被告屬「政治犯」，大部份人目前被單獨囚禁，起居、運動和作息都與其他囚犯分隔。

社民連轉述岑子杰精神好轉 「話好過留喺法庭俾人折磨」

社民連委員辛浩銘今到場探望岑子杰，他指，岑精神狀態有好轉、能入睡，「話好過留喺法庭俾人折磨」。他又轉述岑指，昨晚由法院到收押所的路程上，被一眾送車師感動，「佢想帶一句説話畀大家，雖然呢一刻佢喺入邊，但希望大家繼續加油、撐住，香港人係好可愛」。

劉珈汶批法官審理保釋申請毫無準則

公民黨副秘書長劉珈汶和沙田區議員黃文萱今亦到場支援，向前黨友的家屬派發物資。劉指，不會因身份轉變刻意避忌，「即使退咗黨都會互相幫助，始終大家曾經都喺同一條路上面」。劉批評，法官審理保釋申請毫無準則，「好似玩緊俄羅斯輪盤咁，抽中邊個就邊個」。

元朗區議員巫啟航和18鄉東區議員李俊威，今以個人名義協助星火同盟向十多名被告家屬派發物資。巫指，獲不少有心街坊捐贈零食，希望送上被告人手上，未來會繼續支援案中還柙人士。

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