【本報訊】一連四日的馬拉松式聆訊，身心俱疲的不止是犯人欄內47名民主派人士，法院外不少人披星戴月只為輪候入庭聲援，昨凌晨4時已有多人排隊，包括前年曾多次現身抗爭現場與市民一起叫口號的「機場妹妹」悠悠，她由母親Candy帶來排隊，昏暗燈光下悠悠伏在母親懷內熟睡，媽媽稱女兒已連續四日到來，希望為「長毛」梁國雄及岑子杰打氣。

冷風夜雨下，Candy與8歲的悠悠及7歲兒子穿厚衣、披頸巾披肩保暖。她說預計昨日多人旁聽，因此提早四小時來。攬着女兒的Candy說：「攰就一定攰，四日啦，但冇計，都係要堅持。」她指想到法院內的47人便不能埋怨，「你唔係坐喺入面，唔係受折磨咁多日，好難喺佢個位去感受」。

母：冇辦法想像佢哋承受嘅嘢

Candy指子女雖年幼但非常懂事，知道現時發生的事，特別是悠悠前年多次現身抗爭場面。她指多日聆訊中印象最深刻是譚文豪前日提及可能見不到家中一對子女，「想同佢哋講加油保重，大家精神壓力好大，都有負面情緒，我哋冇辦法想像佢哋所承受嘅嘢」。

前年8月機場集會，悠悠聲嘶力竭帶頭叫「香港人加油」口號而被港人認識，被稱為「機場妹妹」；同年10月18日面具人鏈活動，她與媽媽戴着自製面具，與市民手牽手大叫抗爭口號。