是日（5日）驚蟄，不少市民按傳統習俗到灣仔鵝頸橋底打小人。雖然武肺疫情持續，惟今早鵝頸橋底的打小人檔仍人山人海。有市民表示經濟不景，望透過打小人轉運。亦有市民因昨日47名民主派續被扣柙，今專誠來痛打「習翠翠」及一眾「忠誠廢物」，望為港人出一口氣。

鵝頸橋底人頭湧湧 市民望打小人改運

灣仔鵝頸橋底多個打小人檔今早已大排長龍。不少市民手持香燭、寶牒及小人紙輪候，打小人聲在橋底此起彼落。有警員在場監察。

自言已十年沒打過小人的馬先生，今年重臨鵝頸橋底。他稱今年疫情令經濟不景，他亦希望轉工，故希望前來打小人改運。馬又笑言，不少高官名人也十分「抵打」，但由於每名小人盛惠50元，故只好「在心中」。每年都會來打小人的Tony則稱近期身邊有小人纏身，故希望來作法改運。Tony又表示，疫情令海外親友無法回港打小人，故今日也會幫助親友「打埋一份」。

打「7婆」發洩 寶牒寫「香港人加油 手足頂住」遭警查看

昨日法庭續令47名民主派繼續還柙，令不少港人感到悲憤交加。不願上鏡的陳生自言以往從未到鵝頸橋打小人，但昨晚看到新聞後，今特意前來打小人發洩，並為港人出一口氣。陳先生除在小人紙上寫上「大波樺」、「7婆」、「習翠翠」、「3萬黑警」及「忠誠廢物」外 ，亦在寶牒上寫上「香港人加油，手足頂住」。《蘋果》為陳先生的寶牒拍攝期間，有警員疑因被寶牒上的字眼所觸動，一度上前「了解」，惟記者及馬先生均不為所動。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！