教育局局長楊潤雄今（5日）在立法會教育事務委員會上透露，港版國安法實施後，已約見八間資助大學了解執法細節；又指大學管理上已有「變化」，有校長多次公開強調守法，院校在場地管理、師生行為等「做緊啲思考同改變」，並預料下學年課程及安排上也會改變。

委員會今討論檢討《專上教育條例》，修訂建議包括自資專上院校設立統一規管架構及精簡管治架構；現有條文規定，學生需在足夠監管下使用危險設備，並交專責教職員掌管危險設備；學院設研究或專科研修的研究所或學系時，須經常任秘書長書面批准。是次修訂則建議廢除此兩項條文。

工聯會麥美娟重提反送中運動「黑暴」期間，有院校實驗室受破壞及遺失化學物品，問教育局在港版國安法實施後有否加強管制大學。楊潤雄強調未有「放輕」管理，局方在國安法實施後已約見大學校長，了解國安教育的執行細節及方向，並強調所有在港學校都要遵守國安法。他形容大學管理上已出現變化，有校長多次公開提到必須守法，及針對學校場地管理、師生行為「做緊啲思考同改變」，相信大學正思考課程內容如何融入國安教育，預料下學年課程及安排上會有改變。

新民黨容海恩質疑，修訂是「賦權」予專上學院，並指取消「研究及專科研修」條文變相削弱教局監督權，「如果有啲學院研究港獨、台獨、藏獨等等，完全無監制管察，咁你教育局做咩？」，形容條文是「放任咗就收唔返」。楊潤雄解釋，學術研究上需要充足彈性及自由度，否則會限制學術發展，但重申校方需配合政府政策及守法；他又指，現行條文「限得太死」，稱「純學術」研究不用每項都需經教局批准，應以「適當自由」讓學院自行發展。

葉劉稱專上學院「泛濫」 部份學院收生「連中學都不如」

至於出生率下降致多間自資院校收生不足問題，多名建制派議員追問專上學院取消註冊及評估機制。新民黨葉劉淑儀更指，現時專上學院「泛濫」，供過於求，部份學院收生情況「連中學都不如」，教學質素亦欠保證。楊潤雄稱，2023年文憑試考生人數將創新低，相信各大院校都會面臨收生壓力。若然院校數年運作後教育質素仍不達預期，常任秘書長會考慮取消該校註冊。

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