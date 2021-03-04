「Jean，你起勢地𢱑頭，因住把一頭秀髮也𢱑掉。」

「溫醫生，有件事令我大惑不解兼耿耿於懷。是咁的，上星期看門診，某些病友未坐低已嚷着要見洪醫生，說只有洪醫生才清楚他們的病，再者，就算處方一模一樣的藥，洪醫生開的才會有效。」

「Jean，我明白過去幾年你有下過苦功，睇症、醫病以至溝通技巧也絕無問題，然而，洪醫生是資深前輩，多年下來累積不少粉絲，病友希望由他診治可以理解。」

「但醫學是理科，我還道治療成敗是取決於正確的診斷和正確的處方等客觀因素，而非施行者的身份、年資、性別等非關科學的條件。」

「誠然，患者或家屬的主觀感覺與信心確能影響治療效果，假若患者先入為主地感覺良好，治療很多時也會事半功倍。」

「不公平啊，但換句話說，醫學治療會附帶若干程度的安慰劑效應，效應強弱，得視乎患者心理上對施行者的觀感。」

「這想法又未必全對，所謂安慰劑效應（Placebo effect），是見於臨床實驗中一種暗示現象。比方說，參與者接受試驗性治療後病情有所進步，除了實質療效，當事人的正面心理亦可能有助減輕症狀，故此研究人員會加插代設劑組作對比（Control group，即受試者會在不知情下服用外貌近似但沒療效的偽藥），以排除病情好轉是由於試驗所附帶的心理暗示。」

「但研究終歸研究，現實中我們是不能以安慰劑或代設劑誤導患者的。」

「當然，與其說是安慰劑效應，醫患間其實存在一種形式效應（Contextual effect），即是患者接受治療時，會因執行的形式（譬如設施的環境、醫護的態度、處理的流程等等）引發正面或負面心理，從而影響最終治療效果。簡單來說，患者的正面心理可將治療成效放大，甚至產生難以言喻的好處，就如明明不會引起睡意或興奮作用的針劑，也會因形式效應而改善當事人的睡眠質素或牽動其情緒。」

「溫醫生，資深前輩如洪醫生固然有股氣場，但小弟年資尚淺，想請教如何才能提升診症時的形式效應？」

「無需刻意抬高自己，無需刻意取悅患者，做好本份，在能力之內踏實地服務病人，已是作為醫者最理想的形式了。」

麥煒和 腦神經科專科醫生