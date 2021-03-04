【本報訊】政府要求食肆恢復晚市的條件越加越多，昨起須強制加設「執枱專員」，違例者可禁晚市堂食及最多兩人一枱，為期14日。惟有食肆因人手緊絀，無法安排員工專責執枱；亦有食肆設執枱專員，卻同時下單及上菜。多間食肆負責人斥措施令小店人手捉襟見肘，難如大集團般安排人手專責執枱。

商戶：叫政府自己來做

新措施下，食肆須安排專職員工負責收拾使用過的餐具和消毒餐桌及隔板，否則每逢轉換其他崗位前，都要洗手、用消毒液潔手或換手套。有線新聞報道，深水埗一間餐廳安排員工專責執枱抹枱，惟未有潔手就幫忙下單，用布抹手後上菜。餐廳經理許先生解釋是人手不夠，「安排唔到咁多，始終要出糧，如果聘請幾個人只負責執枱，做唔到」。《明報》亦報道，旺角花園街麵留香茶餐廳有店員執枱後，隨即為客人落單及送餐。老闆黃先生解釋，曾吩咐員工執枱後須先洗手或用酒精搓手液，相信員工一時大意忘記，會再作提醒。

茶餐廳一日三餐及阿木台灣麵等均設一名員工專責執枱，執枱戴手套，收拾完亦有清潔雙手和毛巾。阿木台灣麵負責人Polly嘆餐廳長期人手緊絀，昨有兩名員工未能上班，指僅大集團才能長期配合措施，「我們已經要在門口量體溫、給表格，現在還要增加我們負擔。（執枱專員）真的很難做，除非他們（政府）自己下來做。」

中式點心店喜惶昨因人手不足，未能安排員工專責執枱，但員工每次送餐及執枱後，均有消毒雙手及毛巾。餐廳負責人Jason表示，小店難以特意安排、甚至聘請一名員工專責執枱，認為只要確保員工做足消毒程序，便能減低爆疫風險，「搵個人棟喺度（做執枱專員），真係多餘」。食客吳小姐及莫小姐質疑措施成效，料不會降低員工感染風險，「我覺得呢個方法係多此一舉，唔係解決疫症根源」，認為封關才治本。