高等法院早前就一宗選舉呈請裁定民主黨觀塘區議員洪駿軒非妥為當選，成為今屆區選首位被DQ的議員。洪上周三（24日）正式提出上訴，他接受《蘋果》訪問時坦言，上訴金額料高達300至400萬，期望透過眾籌分擔，他承認在目前政治形勢下，眾籌有被控洗黑錢的風險，但形容自己肩負「時代的責任」，就算破產都要上訴，免令案件成為先例，令法庭日後只針對「細微細眼」錯誤便肆意DQ。

記者 陳嘉裕

年僅23歲、剛由中文大學政治與行政學系畢業的洪駿軒於前年區選以4,203票擊敗只得3,822票的公屋聯會鄭強峰，於觀塘翠屏區當選。惟法庭1月中裁定鄭強峰選舉呈請勝訴，指洪駿軒拉票時派發的傳單資料屬誤導並涉嫌惡意抹黑，洪非妥為當選。

洪駿軒接受《蘋果》訪問時透露，上周三已正式向法院提出上訴，即使機會一半一半，仍希望在黑暗的時代用盡可行的身份與政權抗衡，也擔心若無人提出上訴，會令案件成為先例，日後法庭作出裁決時可以不考慮兩名參選人的得票差距，只針對「細微細眼」的錯誤、一個簡單的程序和邏輯，就DQ議員和選民的民意授權。

「我仲可以繼續去發聲嘅時候，都無咩可以拒絕呢份責任」

法庭除了DQ洪的區議員資格，同時裁定他須繳付訟費。洪駿軒說，單是選舉呈請敗訴他已經要負擔過百萬元的開支，若然提出上訴，牽涉的開支更高達300萬至400萬，期望透過眾籌分擔。他坦言，即使眾籌失敗，他本人破產都要上訴，「我同其他香港人、呢一代嘅後生仔一樣，都無嘢可以輸，點解唔再做多一步呢？始終我哋都希望想爭一線嘅公道，令到我哋可以將呢場仗繼續打落去。」

決定上訴的一刻，戶口只有五位數字的洪已經有破產、甚至因眾籌被政權誣衊洗黑錢的心理準備：「我覺得生於呢個時代嘅年輕人，只係得兩條路，一係就坐監，一係就唔使坐監，既然我最差嘅情況係坐監，同其他抗爭者一樣，咁點解唔博呢？」他相信，每個決定都是時代賦予香港年輕人的責任，「我身邊好多朋友，面臨緊係5至6年以上刑期嘅迫害，我仲可以繼續去發聲嘅時候，我都無咩可以拒絕呢份責任」。

縱失議席仍會用「前議員」身份監察政府

洪駿軒前年在反修例抗爭後決定參選區議會，冀透過地區服務延續民主力量，一旦上訴失敗將失去區議會議席。他相信，所有當選區議員的民主派同事已經預視終有天「被失去」議席，分別在於被政權DQ，抑或被控違反《國安法》。

他深信自己由4,000選民選出、代表着同一政治理念的身份，不能被政權搶走：「無論政權點DQ、點去玩你，你都會有代表性，4,000人（選民）係因為想你成為區議員而投票畀你，而唔係因為你係區議員所以支持你，唔係話政府DQ民意代表，就可以解決到選民政治代表（取態）」。

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