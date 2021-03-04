【本報訊】紅磡前晚發生唐樓縱火案，8樓梯間疑遭點着四個火頭，火勢沿樓梯攻上天台迅速蔓延，35歲印度漢逃生無路，拼死一搏，在8樓的天台屋窗口奮力一躍，跳落三米外的鄰廈天台，竟絲毫無損。該名印度漢昨親述火勢逼近下「no chance to live inside（在裏面沒有生存機會）」，結果激發求生意志跳樓逃生。火警中無人受傷，40名居民疏散落樓，警方正追緝縱火狂徒下落。

現場是華豐街7至8號衡豐樓，有60年樓齡，樓高八層，設前後梯，每層四伙，天台則僭建六個單位。事發前晚11時許，當時8樓天台後樓梯火光熊熊，火勢一發不可收拾更波及一間鐵皮屋，一度傳出爆炸聲，燒着電線令天台屋停電漆黑一片。

驚心動魄 目擊者尖叫

天台屋陷入火海，走火通道被烈燄濃煙封死，逃生無路，居住在其中一間天台屋的35歲印度漢被困，當時有消防員從樓下射水灌救，但烈火不斷逼近，印度漢其後逃至窗邊，最終爬出窗外站在窗邊，其後濃煙不斷從他身後冒出，生死關頭他鼓起勇氣站在窗邊借力一躍，成功跳到三米外一幢七層高大廈的天台。

有附近市民拍到印度漢跳樓逃生驚險一幕，片段中只見印度漢身處濃煙籠罩的外牆，他曾利用手機電筒照明危站窗邊，突然站直身縱身一躍，跳到三米外的對面大廈七樓天台，片段中隔鄰大廈的天台石壆上亦設置近兩米高鐵欄，若印度漢着陸前撞及鐵欄亦可能墮樓。當時附近住客葉小姐一邊看着印度漢情況、一邊跟消防員溝通，當印度漢樓落逃生時，她不禁大驚尖叫。

石油氣爆炸 警列縱火案

消防其後救熄火警，無人受傷，調查發現有四處火頭，包括梯間及天台，梯間有一罐石油氣疑曾爆炸損毀，認為有可疑，警方跟進暫列「縱火案」。

印度漢逃出生天後，在附近街道等候大廈解封，當時他穿着人字拖、長袖衫褲及戴着口罩，傾着電話。昨早他返回住所執拾，向記者講述驚險過程，表示當時火勢猛烈，「It is very hot（十分熱）」，無法循樓梯離開，被困天台屋時想到「no chance to live inside（在裏面沒有生存機會）」，於是作出跳樓決定，「It is under there，so I can jump there（天台就在下方，所以我可以跳過去）」，慶幸大難不死。

記者昨到事發唐樓，發現狹窄梯間竟放置洗衣機等雜物無法逃生。九龍城區議員任國棟指，衡豐樓未設業主立案法團或聘用保安員，亦多南亞人聚居，樓層越高越多劏房，區內至少有30棟50年樓齡以上唐樓，大部份屬「三無大廈」，希望當局加強巡查。