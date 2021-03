【本報訊】紅磡前晚發生唐樓縱火案,8樓梯間疑遭點着四個火頭,火勢沿樓梯攻上天台迅速蔓延,35歲印度漢逃生無路,拼死一搏,在8樓的天台屋窗口奮力一躍,跳落三米外的鄰廈天台,竟絲毫無損。該名印度漢昨親述火勢逼近下「no chance to live inside(在裏面沒有生存機會)」,結果激發求生意志跳樓逃生。火警中無人受傷,40名居民疏散落樓,警方正追緝縱火狂徒下落。

現場是華豐街7至8號衡豐樓,有60年樓齡,樓高八層,設前後梯,每層四伙,天台則僭建六個單位。事發前晚11時許,當時8樓天台後樓梯火光熊熊,火勢一發不可收拾更波及一間鐵皮屋,一度傳出爆炸聲,燒着電線令天台屋停電漆黑一片。

驚心動魄 目擊者尖叫

天台屋陷入火海,走火通道被烈燄濃煙封死,逃生無路,居住在其中一間天台屋的35歲印度漢被困,當時有消防員從樓下射水灌救,但烈火不斷逼近,印度漢其後逃至窗邊,最終爬出窗外站在窗邊,其後濃煙不斷從他身後冒出,生死關頭他鼓起勇氣站在窗邊借力一躍,成功跳到三米外一幢七層高大廈的天台。

有附近市民拍到印度漢跳樓逃生驚險一幕,片段中只見印度漢身處濃煙籠罩的外牆,他曾利用手機電筒照明危站窗邊,突然站直身縱身一躍,跳到三米外的對面大廈七樓天台,片段中隔鄰大廈的天台石壆上亦設置近兩米高鐵欄,若印度漢着陸前撞及鐵欄亦可能墮樓。當時附近住客葉小姐一邊看着印度漢情況、一邊跟消防員溝通,當印度漢樓落逃生時,她不禁大驚尖叫。

石油氣爆炸 警列縱火案

消防其後救熄火警,無人受傷,調查發現有四處火頭,包括梯間及天台,梯間有一罐石油氣疑曾爆炸損毀,認為有可疑,警方跟進暫列「縱火案」。

印度漢逃出生天後,在附近街道等候大廈解封,當時他穿着人字拖、長袖衫褲及戴着口罩,傾着電話。昨早他返回住所執拾,向記者講述驚險過程,表示當時火勢猛烈,「It is very hot(十分熱)」,無法循樓梯離開,被困天台屋時想到「no chance to live inside(在裏面沒有生存機會)」,於是作出跳樓決定,「It is under there,so I can jump there(天台就在下方,所以我可以跳過去)」,慶幸大難不死。

記者昨到事發唐樓,發現狹窄梯間竟放置洗衣機等雜物無法逃生。九龍城區議員任國棟指,衡豐樓未設業主立案法團或聘用保安員,亦多南亞人聚居,樓層越高越多劏房,區內至少有30棟50年樓齡以上唐樓,大部份屬「三無大廈」,希望當局加強巡查。