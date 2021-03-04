【本報訊】四日三夜馬拉松式聆訊昨晚告終，連日在場聲援的市民壓抑數日的情緒終在宣判前爆發，當時近百名市民高舉五一手勢聲援，警方如臨大敵舉起紫旗，警告市民可能觸犯港版國安法，氣氛緊張。

警舉紫旗要求停叫口號

不過隨着保釋結果出爐，現場變得一片愁雲慘霧，有人失聲痛哭，有數十名市民在警方封鎖線外堅守，當囚車陸續接載47人離開，各人亮起手機燈光大叫「撐住呀」，場面哀傷。警方隨即下警車以限聚令為由驅散。

昨晚7時半裁決公佈前，大批市民聚集庭外，同一時間警方在法院外屯重兵，大批藍帽子警員巡邏，拉起橙帶封鎖線，其後更舉起紫旗，警告市民可能觸犯港版國安法，要求停止叫喊口號，並以違反限聚令驅趕市民及截查記者。

但當47名被告要繼續還柙的消息傳出，在場市民失望透頂，有人飲泣，有人失聲痛哭。昨晚10時警方雖已將法院門外人潮清空，但仍有數十名送車師堅守封鎖線外。有別於前一晚囚車經通州街往荔枝角收押所方向行駛，昨晚兩架囚車改經荔枝角道行駛，沿途有大批警員駐守。

當囚車駛經荔枝角道與大南西街交界，逾40名送車師湧出，舉燈大叫「撐住呀」，警員趕來以違反限聚令驅散。

昨晚10時許，30多名市民去到荔枝角收押所外等候囚車，30多名警員駐守，氣氛緊張。