一名有嚴重長期病患的63歲男子接種科興疫苗兩日後死亡，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受電台訪問時，指不能以零星死亡個案去評估疫苗的安全性，應比較接種前後的死亡及出現副作用的數據。他又說，政府要改善疫苗接種安排，包括增加接種諮詢，讓長者及長期病患者等可就個人情況詢問醫生接種哪種疫苗。

何栢良指，目前香港政府與內地及國際的做法稍有不同，例如內地就不鼓勵長者接種科興疫苗，且香港的資訊發放透明度不足，未有嚴格按照科興及BioNTech「復必泰」疫苗的說明書及藥物標籤安排，或令市民感到混亂，未能自行判斷，建議為部份基層長者提供免費健康諮詢服務。

何續稱，全球因感染武肺死亡的個案數以百萬計，絕大部份是60歲以上長者，要觀察接種疫苗後有否出現即時問題或副作用，分辨接種後跟未接種前，發生問題的機率有否明顯轉變，才能知道疫苗是否安全。

對於本港昨天的確診個案數字回落至單位數，何栢良形容是好現象，認為若果食肆等處所認真執行防疫措施、檢測速度快、加快接觸者追蹤、增加疫苗接種速度，疫情就可以回穩，否則仍然有機會在短時間內反彈。

創新及科技局局長薛永恒早前稱港鐵應積極考慮使用「安心出行」，何栢良則認為毋須在港鐵車廂內增加安心出行二維碼，直言作用非常有限，現時應先做好高危處所，包括食肆的感染追蹤通知。

私家醫生籲當局提供多些接種大原則

有份提供疫苗接種計劃的私家醫生林永和籲當局提供更清晰及客觀的指引作參考，指藥廠說明書也不太清楚，希望當局能稍為提供多些大原則，讓醫生在為不同病患接種時可以參考，仔細評估則由各人做好本份，醫生要問清楚病人情況才接種。

他建議長期病患者若病情穩定的話都應該盡快接種疫苗，接種前可徵詢相關病患的專科醫生意見，平日也可以留意個人身體狀況；若果有不尋常情況，例如氣促、胸口痛及頭暈，就暫時不要接種。

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