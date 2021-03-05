前年7.21元朗白衣人襲擊事件，不認罪的6人繼續受審，控方傳召第七位證人G。當晩他在車廂內與妻子見久未開車，亦聽聞有人受傷，遂走到大堂察看，只見付費區外滿是白衣人，亦有人受傷倒地。後來他欲折返月台，白衣人卻突然湧入，G逃走期間疑遭人用棒球棍打後腦，他逃回車廂內，在旁人告知下才發現自己後腦流血受傷，事後送院縫了3至4針。

事主G今供稱，當晚與妻子途經元朗站，因列車久未開出，再聽聞有人受傷，於是走出車廂，到樓下大堂視察，妻子則留在車內等候。G在大堂看見約40至50名白衣人在閘外聚集，用武器指嚇和辱罵付費區內的市民，有3至4人手持黑色、約30厘米長的棒球棍。G沒親眼目撃有人受襲，但見地上有「鮮血嘅血迹」，又見閘外有人受傷倒地。

G正打算折返月台，就碰見從月台下來的妻子，「佢情緒有啲激動，好擔心我哋嘅安全，叫我一齊走」。正當兩人起行之際，身後閘內人士突然向他們的方向奔跑，「身邊嘅人不斷拼命奔跑，有啲人跌喺地上面」。G隨即意識到有白衣人衝入收費區，於是逃走，惟過程中與妻子失散。

G為迴避人群，跑向距離他較遠的扶手電梯，希望返回月台，「上咗一兩級，已經感覺到後腦畀人打咗一下，有一秒暈暈哋，睇唔到嘢」。G繼續往上跑，回頭看見一名白衣男子手持棒球棍，站在電梯口位置，用粗口辱罵他，但白衣男未有再追住他。

G走進列車的最後一卡，看見一名滿面鮮血的男士，有乘客為該男止血，G亦嘗試尋找紙巾協助。及後在其他乘客提醒下，G才發現自己後腦位置也受傷，「一摸先知自己受傷」。

G當晚送院時坐輪椅，檢驗發現後腦位置頭皮有2厘米裂傷，腦掃瞄顯示頭頂及枕部有血腫，在急症室縫了3至4針。控方問G為何需要坐輪椅，他稱是救護員救援時的安排。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。

王志榮、黃英傑、鄧英斌、蔡立基四人被控於7月21日在元朗站參與暴動及蓄意傷人。鄧懷琛與吳偉南二人則被控於7月22日在朗和路及元朗站一帶暴動及串謀蓄意傷人。鄧懷琛另被控於7月22日在形點一期商場及元朗站一帶暴動及蓄意傷人。

而「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）則已承認暴動罪，控方不會繼續檢控兩人餘下的蓄意傷人罪，控罪留在法庭存檔。兩人繼續還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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