【本報訊】律政司昨事先準備，當裁判官宣佈批准保釋後，隨即表示律政司長申請覆核。根據法例，裁判官必須馬上下令繼續扣押被告，各被告在48小時內必須被帶到高等法院法官席前，即最遲是明晚8時。屆時高院是否即時進行覆核聆訊，則視乎法官決定。

現時已曝光的高院國安法指定法官，除了李運騰外，還有彭寶琴和周家明。

倘准保釋不可再覆核

律政司司長昨根據《刑事訴訟程序條例》第9H條，申請覆核裁判官蘇惠德批准15人保釋的決定。按照條例第9I條，一旦律政司表明擬根據第9H條覆核保釋決定，而獲准保釋的人在場，則裁判官必須命令將該人羈留扣押，並立即通知司法常務官。司法常務官須在切實可行範圍內，盡快安排將被羈留的人帶到高院法官席前，無論如何須在48小時內帶到。

律政司的覆核申請，手續上須以傳票方式在內庭向高院法官提出，並以誓章支持，亦要把傳票送達被告。不過，若被告按上述48小時規定被帶上庭， 法官如認為適合，可免除傳票和誓章手續，着手聆訊覆核申請。如不免除，被告就須還柙等待律政司遵從程序。

高院法官有權確認或撤銷裁判官保釋決定，也可更改保釋條件。值得注意的是，第9H條訂明不能對高院的覆核決定上訴，意味如無衍生重大法律問題，則高院保釋決定將是終局。