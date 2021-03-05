前年反修例活動期間，一名16歲學生在葵涌警署外被搜出藏有多件示威用品，遭控以管有物品意圖損毀財產罪，經審訊後今被裁定罪成。裁判官施祖堯下令索取勞教等多份報告再作判刑，其間被告男生須還柙看管。

現年17歲男生被控於2019年11月6日在葵義路新葵芳花園好爵中心對開，管有一個膠樽，內藏352毫升含有機混合物甲苯的無色液體、兩個玻璃樽及一包毛巾。他另被控於同地管有一罐噴漆、一個錘子及一包索帶。

施官裁決指，負責拘捕被告的警長口供清晰，簡單直接。對於警長被指在未有表露身份的情況下進行搜身，施官認為一名富經驗的警員必然知道，在表露身份後進行搜查工作必定比較順利，認為對警長的指控不合常理，認為警長作供並無不合理之處。

另外，被告指稱涉案背囊是由一名陌生男士「硬塞」給他，施官認為說法「離奇」；又指被告聲稱害怕遭閉路電視拍下棄掉背囊，才會決定帶走背囊再棄掉，但施官認為若屬實，即時反應理應是拒絶接過背囊，指被告反應不合理，故裁定兩罪成立。

辯方求情指沒證據證明涉案物品曾被使用，被告事發時亦沒遮掩身份，前往現場只為聲援他人，並非破壞。辯方又呈上多封求情信，證明被告本性良好，犯案與性格不乎，重犯機會微，請求判處社會服務令。

施官聽畢求情後，下令先索取勞教、更生、教導所及背景報告再作判刑，案件押後至3月19日判刑，其間被告須還柙看管。多名旁聽人士向被告呼叫：「撐住呀手足！」

【案件編號：WKCC1655/20】

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