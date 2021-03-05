47名參與民主派初選的人士被警方控以串謀顛覆國家政權罪，其中15人昨晚獲國安法指定法官、總裁判官蘇惠德批准保釋，惟律政司隨即引用《刑事訴訟程序條例》第9H條，申請覆核保釋決定，按照法例15人須繼續還柙，等候48小時內帶上法庭。惟律政司今突然放棄追擊其中4人，包括林景楠、劉偉聰、楊雪盈及呂智恆，四人將於下午四時將被帶到西九龍裁判法院，由蘇官重新提醒保釋條件後，便可保釋回家。

至於另外11名獲准保釋但仍遭羈押的被告，將於明早被押解到高等法院，根據司法機構網頁資料，各人或將分批應訊。

蘇惠德昨批出的保釋條件包括：

1. 任何人不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體/電子媒體/任何公眾平台），作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法、或香港法例中維護國家安全的罪行的言論。

2. 任何人不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體/電子媒體/任何公眾平台），作出任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的行為。

3. 不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉（投票除外），不論政府或非政府舉辦的任何選舉。

4. 不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何各級議會成員或其他服務於以上人員的人士。

5. 所有人不准離港，須交出旅遊證件及BNO，每晚12時至翌晨7時宵禁。

其他保釋條件包括不可離港、居於報稱地址。除了楊雪盈每周向警署報到三天外，其餘14名被告均須每周報到四天。

至於各人的保釋金，楊雪盈為現金8萬元、父親及胞弟各提交4萬元人事擔保；劉偉聰為現金50萬元；呂智恆為現金及人事各10萬元擔保；林景楠則為100萬元現金及妻子提供的20萬元人事擔保。

法官昨晚批准15人保釋，包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓祺、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、郭家麒、呂智恆、林景楠、柯耀林及李予信。

此外，戴耀廷則撤回保釋申請。其餘被告則不獲准保釋，包括區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、余慧明。案件5月31日再訊。

其中7名被告放棄行使8天覆核保釋的權利，包括趙家賢、鍾錦麟、劉澤鋒、譚凱邦、李嘉達、范國威及劉頴匡，其他被告將於3月12日再提訊申請保釋覆核。

【案件編號：WKCC813/21】

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