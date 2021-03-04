「初選47子」歷時近40小時，最終在一片痛哭聲中落幕。總裁判官蘇惠德原本批准其中15人獲准保釋，惟律政司隨即就15人保釋申請上訴，全部被告最終要繼續還柙。15人的「半分鐘自由」，蘊藏着家屬的大喜大悲。有家屬於旁聽室中痛哭，並拍打旁聽室的桌子洩憤。呂智恆養母哽咽指，自己雖然傷心，但會堅持下去，並高呼「我以佢為榮」。

總裁判官蘇惠德於下午7時許開庭，隨即宣佈裁決結果。47人當中，蘇官原定裁決其中15人獲准保釋，惟即使他們接受嚴苛的保釋條件，律政司仍即時就15人保釋上訴，所有人必須繼續還柙。

在宣佈結果一刻，旁聽室的家屬們馬上屏息靜氣，雖然結果未必樂觀，但仍不會放棄一絲希望。當聽到其中15人獲准保釋時，有家屬甚至已收拾行裝，準備與家人團聚。然而，15人的「半分鐘自由」一瞬即逝，當傳來律政司的窮追猛打消息，有家屬放聲痛哭，批評律政司「離譜」，又拍打旁聽室的桌子洩憤；亦有家屬互相擁抱，笑言「點都撐住啦，而家點有得唔撐住！」

呂智恆養母：呂是「良好青年」只為尋求愛與公義

呂智恆的養母得知消息後情緒激動，跑出法院後嚎哭大叫，要由在旁兩名女子攙扶。她眼泛淚光地接受傳媒訪問，形容呂是一個「良好青年」，「佢只係為咗尋求愛同埋公義，我以佢為榮！」

呂的養母續指，呂智恆兒時遭遇坎坷，常遭虐待又要四處為家。1歲時其親父母已經離異，因此自己與丈夫決定好好養大他，「自己用盡心力湊大佢」。她憶述指，雖然呂在青少年時期比較反叛，「但佢知道自己態度唔好佢會改，佢會道歉」。

呂母指，自己與呂智恆為基督徒，本應有為他人犧牲自己之美善精神，因此自己會繼續撐下去，「我會傷心，但我會繼續堅持，會行一條正義嘅路」。

劉頴匡女友：到底呢個政權係怕啲乜嘢？

劉頴匡女友Emilia則指，所有被告的保釋條件已經非常嚴苛，「基本上啲政治犯要遵守呢啲條件，我覺得已經係社會性死亡，已經好似唔存在係呢個社會咁，到底呢個政權係怕啲乜嘢？怕呢啲『死人』會危害國家安全？」

她形容，律政司此舉明顯屬政治決定，因此對48小時內高等法院的覆核亦完全不樂觀，形容這場審訊「唔係法律嘅程序，只係大家夾埋做咗場戲，等你講晒（陳詞），咁你冇藉口話我唔畀你講啦，然後我繼續維持原本決定。」她希望向劉頴匡說「撐住」，亦希望香港人支持，「喺自己嘅崗位撐住，撐住身邊嘅人」。

林卓廷的母親得知兒子未能保釋，亦顯得極度悲傷，離開時向親友稱「估唔到會咁」。同樣不獲保釋的尹兆堅，尹太步出延伸法庭時也拭淚。多名家屬親友互相擁抱，鼓勵對方加油。

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