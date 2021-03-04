【本報訊】警方近日高調約見壹傳媒多名前任高層落口供，原因未明，被約人士更包括已離任20年的資深傳媒人羅燦等，其實警方這一波針對壹傳媒前高層的行動，始於本周二拘捕2015年已辭職的壹傳媒前營運總裁丁家裕，指他涉嫌欺詐罪，丁被扣查一夜後翌日保釋，但警方一直未交代丁涉及的案情內容。

現年61歲的丁家裕，曾任職壹傳媒18年，出任集團執董、營運總裁、財務總裁等職位，他2015年辭職，2016年1月1日生效。

去年高調搜蘋果大樓

港版國安法成立後，壹傳媒屢次被針對，去年8月逾200警高調搜查蘋果日報大樓，並以涉嫌違反港版國安法及串謀欺詐等罪名，拘捕壹傳媒創辦人黎智英、他的兩名兒子及四名壹傳媒高層。去年12月，黎智英、營運總裁兼時任財務總裁周達權及行政總監黃偉強報到時，遭警方落案起訴一項欺詐罪，指他們2016年6月27日至2020年5月22日期間，未有按租契而使用將軍澳工業邨駿盈街8號，並向科技園公司隱瞞有關用途，意圖詐騙而導致科技園公司因未有採取行動而蒙受不利，或令蘋果印刷或力高顧問有限公司獲利。周達權及黃偉強其後獲准保釋。

同月12日，黎復遭警方國安處引用港版國安法，起訴他勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，解往西九龍裁判法院提堂，惟未審先囚遭還柙至4月再訊。