【本報訊】47名民主派初選參與者全部繼續還柙，事件惹各界批評，國際特赦組織香港分會項目經理林祖明嚴重懷疑聆訊公正性，形容檢控是對香港言論及結社自由「前所未有的攻擊」，顯示政府意圖壓榨所有政治參與空間，甚至令香港今後不再存在任何相關政治活動。

質疑各被告已開始服刑

林祖明回應判決時形容眾被告成為國安法受害者，在該法之下，所有出於和平表達政治觀點和參與公共事務的行為均會被視為威脅，47名被告並無犯下罪行，拒絕保釋決定完全建基於所謂對國家安全的「假設威脅」，各被告實際上已經開始服刑。

組織批評，為期四日的聆訊是在惡劣條件下進行，時間過長且令人疲憊，公正聆訊需要有充足時間和良好設備來準備辯護，嚴重懷疑聆訊公正性，相信是次聆訊惡劣條件可以為被告提供正當理由申請上訴。

聆訊期間不斷有群眾到法院表示支持，林祖明認為，儘管政府竭力消除反對聲音，香港民間社會未來仍會繼續拒絕因鎮壓而保持沉默。組織同時促請政府立即釋放該案所有被告，並撤銷對他們的控罪。

民權觀察亦對裁決表示失望，認為國安法下保釋門檻極高，而律政司堅持反對保釋，令被告未定罪先囚禁成為常態。民權觀察並批評今次聆訊安排及拘留待遇曾出現不人道情況，未有充足顧及被告法律權利、醫療、健康及個人衞生需要，質疑有違《公民權利及政治權利國際公約》及聯合國《保護所有遭受任何形式拘留或監禁的人的原則》對未被定罪人士保障。

英國保守黨人權委員會副主席兼「香港監察」組織主席羅傑斯昨發聲明，稱律政司決定就15人保釋提出覆核的決定進一步打擊香港，「拒絕大部份溫和民主派人士保釋是令人震驚的一步，剝奪他們基本人權和尊嚴。我們以最強烈的措辭譴責」。