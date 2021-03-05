47名參與民主派初選的人士被警方控以串謀顛覆國家政權罪，案件馬拉松式連續四天在西九龍裁判法院提堂，以處理各人的保釋申請。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德昨晚批准其中15人保釋，律政司引用隨即提出覆核有關決定，按法例該15人須繼續還押。惟律政司今午突然對楊雪盈、劉偉聰、呂智恆及林景楠撤銷覆核決定，四人傍晚被帶返蘇官席前，再確認保釋條件，以讓他們保釋外出。

【18:45】呂智恆養母庭外表示，對呂可保釋外出感到開心，但認為其他被告都應該獲得保釋。現在她最希望呂可以回家沖涼，一起吃飯。

【18:33】散庭。四人循囚室離開辦保釋手續。呂向旁聽席揮手鞠躬，楊則在返回囚室前回眸望向眾人。

【18:30】蘇官下令各人須於下周一下午4時前向法庭會計部交保釋金。

【18:27】主控楊美琪向總裁判官表示，在無損控罪及案情的嚴重性下，律政司司長決定不繼續申請覆核四位被告的保釋決定，要求法官再次提醒四人的保釋條件。

【18:25】開庭。

【18:19】楊雪盈、劉偉聰、呂智恆及林景楠由囚室步入犯人欄。先是楊雪盈步出、其後是劉偉聰、呂智恆，最後是林景楠。

呂一步出就向律師揮手；劉亦向律師團師舉起拇指，並拱手示意謝謝；林一直緊緊望向旁聽席，尋找家蹤影。

10名庭警在犯人欄內看管4人，由於四人擠在被告欄內，旁聽席上的家屬要左右探頭以看清楚。各被告就座後向家屬對望或揚手，林太和其他家屬亦有揮手回應。

【18:09】律師已就座。

有被告女家屬早於下午近四時已到法庭等候，她看到律師團隊成員時表現興奮，捉著對方的手不斷說話。保安向該家屬指，每位被告都可安排兩位家屬進入法庭旁聽，保安又指仍需站立個多小時，著家屬可到附近小坐休息片刻，家屬堅持排隊等候。

「阿布」林景楠妻子與親友約於下午五時半抵達，林太略顯疲倦，兩人帶同樽裝水及替換衣服前來。林太其後與代表林的資深大許紹鼎到會議室開會，只見林太恢復精神，並向律師團隊鞠躬。林太沒有接受訪問。據悉，律師團隊著他們不要接受記者訪問，他們計劃接林回家後洗澡及在家飽餐一頓。

蘇惠德昨批出的保釋條件包括：

1. 任何人不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體/電子媒體/任何公眾平台），作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法、或香港法例中維護國家安全的罪行的言論。

2. 任何人不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體/電子媒體/任何公眾平台），作出任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的行為。

3. 不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉（投票除外），不論政府或非政府舉辦的任何選舉。

4. 不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何各級議會成員或其他服務於以上人員的人士。

5. 所有人不准離港，須交出旅遊證件及BNO，每晚12時至翌晨7時宵禁。

其他保釋條件包括不可離港、居於報稱地址。除了楊雪盈每周向警署報到三天外，其餘14名被告均須每周報到四天。

楊雪盈以現金8萬元、父親及胞弟各提交4萬元人事擔保；劉偉聰為現金50萬元；呂智恆為現金及人事各10萬元擔保；林景楠則為100萬元現金及妻子提供的20萬元人事擔保。

【案件編號：WKCC813/21】

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