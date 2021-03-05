聖保羅男女中學校友會日前以563票贊成、64票反對，大比數通過增設「提名委員會」篩選參選人，賦予執委會權力，可藉「損毀校友會聲譽」為由DQ校友會籍等會章修訂。今年6名執委候選人亦在無競爭下直接當選或連任。

大比數通過會章修訂議案 6執委無競爭下當選

校友會星期三（3日）在黃竹坑深灣遊艇會舉行周年會員大會，改選6個執委席位，及表決執委會提出的會章修訂議案。

投票以記名形式進行，校友可以親身或以授權票投票，最終修訂以563票贊成、64票反對通過。有校友早前透露，由於學校管理層與校友會關係密切，不少校友因顧慮在校或準備入讀該校的子女而不敢表態。至於6個改選的執委席位則在無競爭下直接當選或連任，據悉今年新當選的3人亦為原有班子的「繼承人」。

去年有被視為「黃營」校友參選落敗，今年執委會建議修章，增設「提名委員會」篩選參選人，對校友會有「重大貢獻」及通過背景審查的校友才可參選執委；新修訂亦賦予執委會權力，可藉「損毀校友會聲譽」為由DQ任何校友的會籍。

據了解，今年周年大會有約40人出席，大會以防疫為由將出席者分到兩個不同房間就坐，其中一個房間者只能觀看另一房間的直播畫面。據悉，會章修訂在會上未有引起討論，惟曾有坐在「直播房」的校友在執委候選人的提問環節舉手，卻未有被理會。

執委會成員之一的皮膚科醫生陳厚毅亦有出席會議，記者在會後向其追問執委爲何提議修章，他含糊稱「我唔係㗎......」便耍手急步離去。主席陸永基其後在校友會網站發佈投票結果，稱很高興全部議案均以大比數通過，感謝數百名參與投票的校友。

反修例期間學生遭校方打壓 黃營校友表關注

2019年反修例運動期間，該校學生組人鏈、辦音樂會、靜坐等表達訴求，校方向家長發信批評學生在校外戴口罩靜坐屬違法。去年參選校友會執委、被視為黃營的校友受訪時曾表示關注師弟妹受打壓。

該校校友會執委會現有28人，主席陸永基為啟思創辦人陸趙鈞鴻之子。政府疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅，及廣東省政協委員、香港中華總商會會董梁香盈亦是執委。

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