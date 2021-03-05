47名初選大搜捕中被捕的民主派，日前面臨史無前例的馬拉松式聆訊，身心俱疲。港大法律學院公法講座教授陳文敏形容情況可悲如第三世界，慨嘆法官「明知開通宵都未必處理到晒嘅時候」，未有保護被捕者的基本人權。不過本身為資深大律師的行會成員湯家驊卻指「法官仲辛苦」，因為被捕者可在聆訊期間輪候休息，又質疑被捕者搏同情。

湯家驊今早在港台節目時被問到，被捕者多日無法梳洗更衣是否不公平時，湯形容有關情況為「不幸，但可能係無可避免」，但隨即替法官吐苦水稱：「我聽到好多聲音話對被告唔公平，咁對法官點樣呢？法官仲辛苦」，指出被捕者在審訊期間「恰下眼瞓」，但法官卻沒有這個「休息」的機會。

湯續反駁指，被捕者及其律師團隊有主導權向法庭申請押後審訊以換取「休息時間」，但未有被捕者善用機制，反質疑被捕者有意透過庭上陳詞「贏得社會同情」而搏取保釋機會，「佢哋（被捕者）唔去行駛呢個權力，就唔好去賴咗個法官。」

出席同一節目的陳文敏反問：「既然裁判官明知開通宵都未必處理到晒嘅時候，我哋同時係咪都要照顧返被捕人最基本嘅人道上嘅安排呢？」認為政府、律政司及懲教署三方都有責任，保護被捕者最基本的人權，例如容許部份被捕者無需出席整個聆訊，只要求其律師及法律團隊在場。陳續指，難以接受本港在完善的司法制度下，「出現一啲第三世界都唔會出現嘅情況，令到人好可悲，令人感覺就係係咪我哋連最基本嘅尊嚴都冇埋。」

陳文敏：助長當權者「隨隨便便作出起訴」

對於警方要求47名民主派被捕者提早報到、其後庭上發現控方未有充分準備材料，令外界質疑警方要求被捕者提早報到的原因。湯家驊辯稱，有關疑慮反映一般人不太留意一般刑事案件的程序，指控方一般在掌握到表面證供時就會盡快進入下一個程序，反問若被捕者在保釋期間再做有關干犯國家安全的事情，「又邊個去負呢個責任呢？」

至於傳媒在報道今次審訊中受限，陳文敏認為，《國安法》案件備受公眾關注，法官可在不影響陪審團、平衡公眾知情權的情況下，酌情容許傳媒披露更多資料。陳強調，由於《國安法》改變了普通法的保釋程序，保釋門檻被大大提高，或會令外界質疑當權者的目的是「總之令被告人唔會得到保釋，無論日後案件成唔成功都可以困咗佢幾個月先」，助長當權者「隨隨便便就作出起訴」，而法官或會在憂慮干犯《國安法》的情形下較容易接受控方提出理據不充分的控罪，最終有助控方出現濫權的情況。

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