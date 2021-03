【本報訊】零傳媒經驗的廣播處長李百全空降四天即亮劍,據悉,他表明未來一周節目需經他過目才可播出,變相僭建「送審」機制。他要求審視《鏗鏘集》和《視點》等節目,更批評《香港故事》訪問的樂隊LMF「不decent(正經)」,又形容LMF有極端政治取態。有新聞學者質疑李擬引入內地由黨職人員審查內容的做法,成為改造香港傳媒範例。

港台消息人士指,廣播處長李百全昨早在編輯會議上向各部門主管要求,即日起至未來一周節目須經他過目。他辯稱,作為港台總編輯,有責任確保節目持平公正, 「If you can’t pass my impartiality test, your programme can’t go on air(如你不能通過我的公正性測試,你的節目就不能播出)」,送審節目包括公共事務組下《鏗鏘集》、《視點》和《香港故事》。

「當自己威過習主席」

李百全得悉《香港故事》訪問樂隊LMF後稱,LMF常唱粗口歌,「不decent」,更即席播放一首LMF歌,着與會者留意歌詞有多少粗口,質疑為何不找另一種聲音。據悉,會上他形容LMF有極端政治取態,歌曲「全部都係器官」。

消息人士認為,李百全明顯針對公共事務部,過去從未有廣播處長要求節目出街前先過目,質疑是政治審查。另一消息人士指,昨晚播出的《議事論事》訪問建制派人士料可避過一劫,但有同事決定翻看將播出的節目,「驚有嘢畀佢捉,但唔知佢想捉啲乜」。消息人士質疑李「當自己係皇帝,佢就係標準,威過習主席」。

港台回答查詢稱,為回應商經局的港台管治及管理檢討報告建議,加強編輯管理,李百全及高層管理人員會在節目播出前檢視具爭議性節目,履行編輯責任,保障節目符合約章及守則的要求。對於李口中的公正性測試標準為何,是否政治審查,以及會否抽起LMF訪問,港台未有正面回應。

學者︰京視為改造港媒範例

浸大新聞系高級講師呂秉權指,李百全做法類似內地有黨職人員對傳媒審稿,估計北京視港台為改造香港傳媒的範例,故李百全會以戰鬥格對港台施大手術。他說,總編輯在編制上雖有權審視所有作品,但一般只會給予方向和作重要決定,信任同事把關,「如果唔係就一個總編,下面全部係製作單位」。

對於LMF被李百全以粗口之名「封殺」,呂秉權認為,若訪問內容表達的價值和內涵是多於粗口,便不應以粗口否定故事。