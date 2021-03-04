【本報訊】零傳媒經驗的廣播處長李百全空降四天即亮劍，據悉，他表明未來一周節目需經他過目才可播出，變相僭建「送審」機制。他要求審視《鏗鏘集》和《視點》等節目，更批評《香港故事》訪問的樂隊LMF「不decent（正經）」，又形容LMF有極端政治取態。有新聞學者質疑李擬引入內地由黨職人員審查內容的做法，成為改造香港傳媒範例。

港台消息人士指，廣播處長李百全昨早在編輯會議上向各部門主管要求，即日起至未來一周節目須經他過目。他辯稱，作為港台總編輯，有責任確保節目持平公正， 「If you can’t pass my impartiality test, your programme can’t go on air（如你不能通過我的公正性測試，你的節目就不能播出）」，送審節目包括公共事務組下《鏗鏘集》、《視點》和《香港故事》。

「當自己威過習主席」

李百全得悉《香港故事》訪問樂隊LMF後稱，LMF常唱粗口歌，「不decent」，更即席播放一首LMF歌，着與會者留意歌詞有多少粗口，質疑為何不找另一種聲音。據悉，會上他形容LMF有極端政治取態，歌曲「全部都係器官」。

消息人士認為，李百全明顯針對公共事務部，過去從未有廣播處長要求節目出街前先過目，質疑是政治審查。另一消息人士指，昨晚播出的《議事論事》訪問建制派人士料可避過一劫，但有同事決定翻看將播出的節目，「驚有嘢畀佢捉，但唔知佢想捉啲乜」。消息人士質疑李「當自己係皇帝，佢就係標準，威過習主席」。

港台回答查詢稱，為回應商經局的港台管治及管理檢討報告建議，加強編輯管理，李百全及高層管理人員會在節目播出前檢視具爭議性節目，履行編輯責任，保障節目符合約章及守則的要求。對於李口中的公正性測試標準為何，是否政治審查，以及會否抽起LMF訪問，港台未有正面回應。

學者︰京視為改造港媒範例

浸大新聞系高級講師呂秉權指，李百全做法類似內地有黨職人員對傳媒審稿，估計北京視港台為改造香港傳媒的範例，故李百全會以戰鬥格對港台施大手術。他說，總編輯在編制上雖有權審視所有作品，但一般只會給予方向和作重要決定，信任同事把關，「如果唔係就一個總編，下面全部係製作單位」。

對於LMF被李百全以粗口之名「封殺」，呂秉權認為，若訪問內容表達的價值和內涵是多於粗口，便不應以粗口否定故事。