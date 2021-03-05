BNO留英計劃「5+1」方案1月31日起於英國政府網站開放登記，不少港人討論去留，惟擔心難以找到工作維生。根據英國內政部近日發佈一份文件，當地政府將修訂移民入境規例，如申請人處於極度貧窮或即將面臨極度貧窮、面對特別低收入等情況，英政府可容許申請人申領政府資助。內政部近日亦推出香港時間「朝9晚5」廣東話專線和電郵，方便港人就簽證問題作查詢。

根據英國內政部於當地時間3月4日發佈一份文件顯示，當地政府將修訂移民入境規例，可按個案情況容許BNO申請人申領政府資助，包括處於極度貧窮或將面臨極度貧窮、面對特別低收入或因極低收入而影響扶養孩子等情況，英政府可豁免其「不得申領政府資助」的限制。多次向英國政府表達關注BNO簽證人或面對經濟問題的當地港人組織「英國港僑協會」在Facebook發文回應指，對英國政府回應訴求，「基於一貫『救生艇』政策扶恤草根家庭」，該會由衷表示支持及感謝。

另外，內政部近日亦推出「朝9晚5」廣東話專線（ +44(0)300 790 6268 ）和電郵，方便港人就簽證問題作查詢，專線會由懂廣東話職員接聽，電話每分鐘收取69便士（約7.46港元）；電郵收取2.74便士（約0.3港元），跟進電郵不另收費，致電或電郵前需預先過數，電郵將於兩個工作天內回覆。

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