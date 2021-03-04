【本報訊】 香港選舉制度被閹在即，政界流傳多個版本，包括廢除特首選委會中117席區議會議席，及廢除立法會「超區」投票，兩者都涉及修改選舉辦法，若有關修例需配合本地立法處理。前立法會議員李永達認為，當涉大量一讀二讀、選區劃界及選民登記工作，今年僅餘的四個月立法會會期不夠時間處理，或意味今年9月港人難有票投。

曾鈺成：毋須改《基本法》

人大若以直接制訂香港選舉辦法修訂方式，仔細定下框架及條文細節，港府變相只是「配合執行」，但前立法會主席曾鈺成昨於電台訪問時指，更改香港選舉制度不一定要觸及政改「五步曲」，或修改《基本法》附件一及附件二，透過修改本地選舉法例亦能達成。港澳辦主任夏寶龍日前指要尊重中央主導權，即使人大開會作決定，或會空間留給港府修改本地選舉法律，因根據《基本法》附件一，特首選舉委員會由四大界別1,200人組成，但具體每個界別席位如何分佈、則是由本地《行政長官選舉條例》規定；超級區議會議席數目，則由《立法會條例》決定，故毋須修改《基本法》以損權威。

若人大決定最終要由港府修改本地立法，交立法會審議及通過，前立法會議員、民主黨李永達認為即使不做公眾諮詢，仍要成立法案委員會審議，之後再交大會通過，即使如何快速，可兩個月內完成「已經好叻」。即使主體法案通過，一堆選舉附屬法例、重畫選區也要再做，還因部份選民身份有變，又要再做選民登記，選民登記冊亦要給時間市民核對，加上一大堆刊憲工作，實難在7月會期結束前完成，屆時立會選舉或再押後。