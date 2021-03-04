【港版二二八】

【本報訊】律政司申請覆核15人保釋決定，47名被告須全數還柙。被告呂智恆的養母本以為養子可獲保釋，當她知道律政司覆核後情緒激動，跑出法院後嚎哭大叫，高呼「法治已死」。梁國雄太太陳寶瑩對丈夫不獲保釋表示毫不意外，「成個司法制度扭曲晒，完全係顛倒嘅」。

長達四日的保釋審訊不僅折磨47名被告，旁聽家屬亦飽受煎熬。法庭原宣佈有15名被告獲准保釋，其後律政司申請覆核。呂智恆養母聞訊後情緒極為激動，跑出法院嚎哭尖叫，激動地向在場記者說「𠵱家即刻上訴，𠵱家全部冇得放」，並高呼「法治已死」，其後更跪地痛哭尖叫，要由在旁兩名女子攙扶。

她表示，呂智恆原可獲保釋，但律政司覆核令呂要繼續還柙，直斥律政司為「邪惡權力」，要遏制正義的聲音，「去揞住我哋個嘴，同捉住我哋嘅人，令我哋唔可以做美善嘅事」。

她接受記者訪問時形容，呂智恆是個良好青年，「佢只係為咗尋求愛同埋公義，我以佢為榮！」她說呂智恆兒時遭遇坎坷，常遭虐待，四處為家，1歲時其親父母已經離異。養母與呂智恆均為基督徒，本應有為他人犧牲自己之美善精神，因此會繼續撐下去，「我會傷心，但我會繼續堅持，會行一條正義嘅路」。

岑敖暉妻：上訴至高院

多名家屬親友互相擁抱，互相加油。林卓廷母親得知兒子未獲准保釋，顯得極度悲傷，離開時向親友稱「估唔到會咁」。元朗區議員林進與伍健偉的戰友Oscar在庭外擁抱，其間Oscar痛哭。

梁國雄太太陳寶瑩表示，一直對審訊不樂觀，對梁國雄不獲保釋毫不意外，「成個司法制度扭曲晒，完全係顛倒嘅」，批評律政司提供的材料不足夠和薄弱，被告因此再還柙三個月是非常不合理、不合比例和嚴苛。

岑敖暉太太余思朗代表岑家表示，對保釋被拒有心理準備，將上訴至高等法院，她四日審訊均只能透過小電視看見丈夫的情況，「佢哋係禁止任何家屬喺一庭度旁聽，呢個係我哋嘅權利……被告四日嘅審訊入面冇見過佢哋嘅，就算佢哋嘅親人日日嚟旁聽，都有見過佢」，法庭外雖設有電視卻不作轉播，庭外人士完全不知道庭內情況，「只係喺度齋等」。

朱凱廸太太區佩芬形容，審訊是反映香港政治現狀、言論自由倒退的重要案件，希望世界各地及香港人繼續關注案件，「我哋𠵱家同坐一條船，我哋希望可以同舟共濟」。

到場旁聽的社民連吳文遠斥律政司是「賤種」，形容家屬每日都提心吊膽，以淚洗面，「到最後15被告同佢哋家屬因為蘇官嘅決定，佢哋有30秒嘅希望，律政司就一嘢掃走佢」。

民陣召集人陳皓桓批評律政司覆核15名被告保釋決定的做法失去人性，形容拘捕民主派初選參選人是一場政變，「係顛覆緊香港人嘅選擇」。

工黨副主席李卓人怒批律政司做法惡毒，「折騰咗佢哋咁多日，𠵱家仲要趕盡殺絕」，並指法庭完全沒有解釋保釋準則，擔心上訴過程只是做場戲，挑選其中15個人稱可以保釋，給予假希望，折騰一輪卻將他們全部關押。他對前黨友吳敏兒不獲保釋、為政治理想而犧牲感痛心。