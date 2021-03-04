「初選47子」世紀大審訊暫告一段落，所有被告均需繼續還柙，警方佈防亦與以往數天的審訊有所分別。以往一眾送車的市民可於法院外的通州街行人路上等囚車離開，惟今天警方封鎖法院附近的道路，令市民只能以一條單程路離開。不過，「送車師」仍然散佈到其他囚車會經過的街口，甚至遠至荔枝角仍有他們的足跡，惟警員不時亦會以四人限聚令趕走市民。有市民哽咽指，自己邊看審訊的報道「覺得個心好唔舒服」，因為今早已到法院企足12小時，希望略盡綿力向同路人寄予支持。

今日11時已到場的張小姐指，自己到法院時，所有旁聽的籌已派完，因此未有入庭旁聽，但仍留在法院外企足12小時，等待囚車離開。她哽咽指，自己邊看審訊報道「覺得個心好唔舒服」，「個無力感好重，想為佢哋做返啲嘢，做咩都好，就係要畀佢哋知，我哋仲有人撐佢。」

聲援市民斥律政司「扮到好有法治」

張坦言，全部人不准保釋是其預計中的結果，「你都知而家啲官啦，無期望就無失望」。不過，對於律政司的上訴，她明言亦不覺得驚訝，「我覺得佢哋做嘢手法就係咁，要扮到好有法治」，亦感嘆指法治已不再存在，「而家留喺香港嘅人，只係為咗生存，唔係生活」。張寄語港人「唔好放棄」，「入面嘅手足都係，每次諗起佢哋都覺得好難過，佢哋已經付出得太多，所以我哋要撐住」。

下班前來的MH則是第三天到法院聲援47子，「一嚟係畀個支持，亦要畀政府知，香港人係無忘記到」。她認為，47子被控的罪名是「莫名其妙」，「話佢哋危害國家安全，但佢哋只係搞初選，呢樣野係《基本法》框假入面容許嘅嘢，咁其實係咪即係《基本法》都危害國家安全？咁不如剷咗佢啦！」。

MH指，自己看過以往民主派被控的相關案件，如黎智英、譚得志等人，統統都未能獲保釋，結果是預料之內。不過，MH形容律政司一舉是「玩嘢」，「咁你點解要咁樣做啫？咁你咪全部唔好畀保釋囉！」她希望港人加油，「相信真相」。

「如果你越驚、越唔敢出聲，就會迫得你更多」

馮小姐與女友人在荔枝角附近練球，其後前來化身「送車師」。馮指，政權正正希望使用恐懼恫嚇港人，「佢擺到明就係打壓你，所以如果你越驚、越唔敢出聲，就會迫得你更多」。對於律政司的舉動，馮亦指是預計之內，「因為佢就係要咁樣做，同埋佢要話到明畀你知『我就係會咁樣』」。

馮指，認為現今香港已無法治可言，「法律面前，人人平等，但佢哋（47子）由第一日開始已經無得沖涼，無得更衣，已經係好唔人道嘅事」。她指，政權以《國安法》令港人「無得企得再出」，希望國際社會可以幫忙，港人亦要堅守信念，「勝利終有一日會喺我哋呢邊」。

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