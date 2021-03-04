【本報訊】長沙灣政府合署勞工處一名男職員初步確診，患者不但帶病上班四天，傳染期內更食遍荃灣及深水埗區多間食肆，包括元氣壽司高速線及金鳳大餐廳等。另外，去年至今已有12名居民染疫的油麻地金勳大廈，再有一名居劏房的外傭初步確診。

帶毒上班四天

衞生防護中心表示，昨有少於十宗的初步陽性個案，當中四宗源頭不明。其中一名患者是在長沙灣政府合署勞工處工作的47歲男子，居荃灣愉景新城1座，3月1日感不適，3月3日最後一天上班。2月27日至3月3日傳染期內曾光顧荃灣及深水埗多間食肆，包括金鳳大餐廳、叁茶陸飯、元氣壽司高速線、大家樂、老地方茶餐廳及潤發飯店等。勞工處昨指患者於長沙灣政府合署10樓小額薪酬索償仲裁處工作，毋須接觸公眾；同樓層所有服務櫃檯會暫停服務。

一名住在油麻地金勳大廈的37歲女外籍家務助理亦初步確診，她在清水灣小坑口一間村屋與另一名外傭一起工作，僱主不在港。她在2月23日最後上班，28日開始頭痛，延至3月2日才往檢測中心。與她一起工作的外傭及居於同一劏房單位的住客需檢疫。金勳大廈由去年至今已有12名居民確診，過去兩月亦曾兩次強制檢測，但當局本周二進行抽查，仍發現20人違令未有檢測。

另兩宗初步陽性個案，分別是居於曉光街曉麗苑曉暉閣的18歲大學生，他自去年12月後未有回校上課。另一48歲男子居於西營盤居仁里居仁閣，在皇后大道中100號一公司任文職人員，2月26日最後上班，3月1日起發燒，曾與他用膳的同事需檢疫。

武肺再奪一命，瑪嘉烈醫院一名78歲確診老翁延至本周三晚離世，累計有201名患者死亡。該患者有長期病患，為葵涌石蔭邨仁石樓09室群組。