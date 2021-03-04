【本報訊】本港昨新增九宗武漢肺炎確診個案，是2月18日後再度出現單位數，源頭不明個案更只有一宗，患者是深水埗鴻福大樓的保安員。至於較早前爆疫的尖沙嘴K11 MUSEA將於明天重開，但昨日繼續有新個案，商場內的名店Cartier再有一名店員確診，衞生防護中心指K11 MUSEA所有員工要第二次強制檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日新增九宗確診，本地感染佔六宗，當中只有一宗源頭未明。初步確診亦少於十宗，但源頭未明佔四宗。個案數目仍有波動，未能肯定疫情有緩和趨勢。

鴻福樓保安染疫 源頭不明

她表示，源頭不明患者是第11051號69歲男子，住在天水圍天晴邨晴滿樓，在深水埗福華街鴻福大樓任職保安員。他在2月27日最後上班，翌日發病，同日去過天晴商場美心MX。晴滿樓及鴻福大樓須納入強制檢測，與患者交更共用更亭的保安員亦須檢疫。

其他本地個案包括一名K11 Musea 商場名店Cartier的員工，Cartier較早前已有一員工確診，患者被列為密切接觸者送往檢疫，在檢疫中心病發。中心目前尚未確定Cartier個案與名潮食館是否有關，但兩店在同一商場，員工出入時可能曾遇到。

張竹君又表示，K11 MUSEA雖已清潔消毒，惟抽取的48個環境樣本中，仍有三個呈陽性，包括名潮食館地下用餐區的冷氣隔塵網、茶水間手推車扶手以及下水道，相信爆疫原因正如早前專家推測，是短距離傳播，且因鮮風不足令空氣循環造成「超級傳播」。而隔塵網及渠道等確實難徹底清潔，但她對於「手推車扶手（仍有病毒）就有啲奇怪」，認為日後爆疫場所清潔要更小心及徹底。

她表示，前天確診的第11045號秀明小學教職員，曾於2月27日下午4時到K11 MUSEA戲院看電影。但她的感染源頭應該是其確診家人，與K11 MUSEA群組無關。

她又表示，科技大學一名68歲的退休男教授與一名經「回港易」從深圳灣回港的28歲男同事開會，其後28歲男同事到上海後驗出陽性，男教授亦確診，昨日兩名曾與該男教授用膳及工作的人士也確診。該28歲男子最早發病，但難以確定他是感染源頭。