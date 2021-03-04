【本報訊】政府推出「安心出行」應用程式，早前公佈錄得逾269萬次下載，網民卻發現程式在多個中美洲及太平洋島國的Google Play商店的熱門榜名列首位，質疑有人在偏遠國家買下載量「刷榜」。政府事後公佈下載數字，稱多個遭質疑國家的安心出行下載量均為零，篤數指控頓成羅生門。本報進一步調查發現，安心出行上周幾乎在所有人口少於60萬的國家均登上熱門榜，連專家都無法解釋，惟Google拒絕回應。

政府曾公佈多國零下載

早前有網民張貼外國的App分析工具「Appfigures」數據，顯示Android版安心出行自今年2月中起，在海外16個國家的Google應用程式商店的「健康與健身」分類熱門排名首位。

政府資訊科技總監辦公室在上周公開否認為安心出行「付費刷榜」，也沒購買任何網上廣告。資科辦又公開程式的下載量及地區分佈，逾269萬次下載中，高達97%（即逾261萬次）來自香港的應用程式商店；多個被指排名第一位、有「刷榜」嫌疑的國家，例如伯利茲、巴哈馬、開曼群島等，下載量全數為零。

記者查閱Appfigures數據發現，幾乎所有人口少於60萬人的50多個小國，上周安心出行都登上當地Google商店熱門首位，當中包括梵蒂岡、格陵蘭、列支敦士登、瓦魯瓦圖等。

香港無線科技商會執行委員會委員容志偉解釋，熱門首位不一定要有大量下載，人口越少的地區，越容易「刷」上排行榜第一。按業界一貫認知，零下載的程式不可能登上該區排行榜，他估計事件有幾個可能，其一是政府公佈的下載數據有誤；其二是政府公佈的下載量，其實是指用戶下載程式後繼續使用的數量，「即係有外國人唔小心下載咗（安心出行），又好快delete番，就唔包括在內」。

容志偉亦指可能與Google的排名演算法有關，即Google主動將安心出行推上多國程式商店的排行榜首位。現階段難以證實事件成因，也無法確認是否有人付費刷榜，「只有Google先證實到……不過演算法從來都係商業機密，冇公開過」。