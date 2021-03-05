5歲女童疑遭虐待致死，其8歲胞兄亦受虐。他們的親父及繼母被控謀殺等罪，案件今於高等法院續審。控辯雙方承認事實指，小學老師自2017年10月開始，發現男童經常挨餓，身體多處受傷，走路一瘸一拐。繼母在校方查問下表示，親父懲罰兒子坐無影櫈時打他；親父則指是兒子自己不肯進食，更著老師不要給他食物，直接餓暈他。社工多次警告無果，男童於同年12月後再沒上學。

本案30歲首被告為女童Z及男童X的父親，同齡次被告則是兩童的繼母，至於57歲第三被告則是次被告的母親。案發於2017年8月至2018年1月，首兩名被告均否認謀殺罪。第三被告則否認四項虐兒罪、即於上述日子虐待5歲的女童Z及8歲的男童X。

根據控方早前讀出的指控，兩童於2017年8月10日與繼母及親父遷進「哎吔外婆」的住所後，被多次虐打及體罰，亦沒有飽飯吃。

老師發現男童右眼紅腫遍佈瘀青 走路一瘸一拐

承認事實續指，自2017年10月起，小學老師發現男童X樣貌憔悴、臉部腫脹；繼母表示是X自己撞傷。老師又發現X有腳傷，難以步上梯級；繼母解釋兩日前曾懲罰X坐無影櫈。其後社工發現X的大腿有瘀傷，繼母續指是丈夫懲罰X坐無影櫈時X未能坐好，丈夫遂打他。

老師於11月再發現X的眼睛、臉部、手部及前額等有擦傷及瘀傷，唇部有觸痛，手腕上有傷痕，但X不願提及傷痕由來。老師同月再發現X的右眼紅腫及遍佈瘀青，走路時更一瘸一拐。老師立即致電繼母，對方表示或許X的傷勢是由女童Z造成。同日校方聯絡X的祖母，惟祖母到校時，發現X已被繼母帶走。祖母遂致電給兒子逾10次，對方卻未有接聽。

X沒再上學 繼母指回鄉探親

接續兩日X均缺席，繼母在社工查問下透露，是丈夫認為X難管教才打他，社工則警告繼母勿再施行體罰。祖母懷疑X被虐待，遂向X的學校查問X的住址。校方沒有回答任何關於X的問題，只著祖母到警署報案。

在警方安排下，首被告終致電男童祖母，指會料理X的傷勢，並承諾日後會接電話。當日首被告替X向校方申請兩天病假，又著校方不要再聯絡男童祖母。

X再次上學後，老師發現X臉色蒼白疲憊，他亦不肯回答為何沒吃早餐。社工發現X的小腿有數條打痕後，遂將X的傷勢拍攝下來，又警告X的父母若再施行體罰便會報警。其後老師又發現X多次餓肚子，父母相繼表示是X不肯進食，親父更著老師不要給食物X，從而餓暈他。

X自遷進「哎吔外婆」家後，多次缺席回校，更於2017年12月17日沒再上學。繼母向校方謊稱X回內地探親，惟出入境紀錄顯示X一直在香港。

【案件編號：HCCC28/20】

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