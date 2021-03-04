【本報訊】47名民主派初選人士聆訊踏入第四日，逾百人冒雨到西九龍法院大樓聽審。他們日以繼夜守候，黑幕下，法庭外燈海重現，同路人隔着鐵閘再次唱起《願榮光歸香港》。人群中，有年屆70歲的康伯，自上午7時，他踏着膠拖鞋來法院外領取旁聽籌號，三小時後，他把珍而重之的旁聽入場券贈予歐盟代表，然後回到雨中，與聲援者一起靜候送囚車一刻。一盞盞燈光背後，是數以百計無名香港人的意志與堅持。

康伯是一名普通的長沙灣街坊，連日來，這名70歲伯伯戴着黃口罩，早早到達法院門口排隊，為的只是一張旁聽小紙仔。他不是旁聽師，因為他四日來均會把旁聽籌轉贈別人。

康伯說：「一嚟我小學畢業學歷低，二嚟就算我想聽，上到去都係左耳入右耳出，我想畀有學歷嘅人。」三小時後，他便把旁聽籌交給一名外國人。身旁的手足指對方是歐盟代表。「真係『勾結』外國勢力」，他笑道。那彷彿成為他朝七晚十的漫長等待裏一個無人知曉的成就。

婉拒女兒移居英國

庭內瞬息萬變，法院外的人群只有漫長陪伴與等待。康伯只能從社交媒體及通訊軟件接收法庭消息，例如前立法會議員譚文豪的陳詞。他不是不想在庭內支持47名被告，但他認為讓出旁聽位是他為運動付出的一環。

長久以來，康伯一直都無聲支援反修例運動，他把生果金換成抗爭基金，購買支裝水並送到抗爭現場，後來他協助政黨、民間組織擺「12港人」街站，收集聖誕明信片寄往中國大陸。隨香港形勢轉壞，最近女兒一家攜同他的孫兒移居英國，女兒曾勸他一同離開，但他婉拒，離別不足一個月，康伯又現身庭外支援在囚人士。

每當一行六人的警員經過，法院外就常有銀髮族指罵：「等畀天收。」康伯亦常在警察身邊大叫：「跟黨走，聽黨話，做隻聽話哈巴狗。」下午3時許，西九龍法院外下起大雨，避雨期間，法庭側翼有人唱起《願榮光歸香港》，一句「光復香港，時代革命」招來警員驅散人群，要求物資站清場，康伯轉身又忙於清理物資。

下午法院外刮起風，多名軍裝和便衣警重兵駐守監視，但排隊等候入場旁聽的人不減反增，隊伍一度由法院正門繞到後方英華街。有婆婆累極坐在濕透花槽，有嬸嬸游走人群間派發雨衣，還有撐枴杖的長者舉起寫上47人姓名的紙牌，靜靜等待。

傍晚近6時，庭外接連出現兩架囚車，眾人大叫「香港人加油」、「沒有暴徒、只有暴政」，沒有人知道那是不是空車，或是被告之一的戴耀廷回到法庭，人群隨囚車而聚，又隨囚車而散。

每單案件同樣關心

支持者還有「無名手足」小茹，連日來，她穿梭兩個法庭，一是處理理大暴動案的法庭，另一個是處理47名民主派初選人士保釋的西九龍法院。

這幾天小茹都來到九龍城法院聽審，因該處有與她身處同一個理大戰場但被控暴動的手足。對她來說，到法庭聽審與送囚車是同一回事，「我都幾堅持要送到最後一架」。她3月1日與送車師送理大暴動案被告的囚車，「追車嗰下覺得同佢一齊行緊」。那天錯過最後一輛囚車成了她近期最不高興的事，「最後架車個手足唔知會唔會見人少唔開心呢？」她下午於九龍城送畢囚車，晚上又趕回西九龍法院，47人保釋案聆訊四日，她幾乎天天如是，「真係好攰」。

這天小茹改了行程，早上8時便來到西九龍法院，因為西九除了47人保釋案，還有23名示威者被控7.28在上環暴動、襲警等罪。她不違言曾為同一法庭案件關注度落差而生氣，「平時大case會特別多人關注，第一日好多人嚟聲援，但西九同場其他另有7.28暴動案，呢三日西九都有其他手足案」。但小茹每日都會靜候47人囚車全走始會離開，「唔係特別關注47人，而係每單同樣地關心」。

入夜後，人潮塞滿西九龍法院外的東京街西與英華街，「沒有暴徒，只有暴政」口號再現。當總裁判官蘇惠德近8時宣佈15名被告獲准保釋外出，法庭外支持者一度鬆一口氣，路人語音未落，還來不及擁抱，警方以限聚令為由清場，眾人只得急步散去。其後，律政司提出覆核，15人須繼續還柙。法院大樓外一片失落。

將近9時，忽然一輛救護車駛到，被告伍健偉的助理不適需要送院，人群一擁而上大叫「撐住呀」，那裏有康伯，也有小茹，還有更多沒名字的香港人。